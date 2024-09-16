Кабачковые оладьи с овсяными хлопьями (без яиц)

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Ингредиенты:

  • 1 молодой кабачок,
  • 0,5 луковицы,
  • 3 ст. л. овсяных хлопьев (мелких),
  • 3 ст. л. пшеничной муки (с горкой),
  • соль,
  • паприка сладкая, орегано, базилик — по вкусу,
  • растительное масло (для жарки).

Приготовление:

  1. Натираем кабачок на крупной тёрке, лук — на мелкой.
  2. Добавляем овсяные хлопья, соль, приправы. Перемешиваем и оставляем на 15 – 20 минут для разбухания хлопьев. Добавляем муку.
  3. На смазанной маслом сковороде обжариваем оладьи до золотистой корочки с обеих сторон.

Подаём, посыпав зеленью, с постным майонезом или сметаной.

По рецептам Телеграм-канала «На кухне у Постных»

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