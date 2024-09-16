Кабачковые оладьи с овсяными хлопьями (без яиц)

Ингредиенты:
- 1 молодой кабачок,
- 0,5 луковицы,
- 3 ст. л. овсяных хлопьев (мелких),
- 3 ст. л. пшеничной муки (с горкой),
- соль,
- паприка сладкая, орегано, базилик — по вкусу,
- растительное масло (для жарки).
Приготовление:
- Натираем кабачок на крупной тёрке, лук — на мелкой.
- Добавляем овсяные хлопья, соль, приправы. Перемешиваем и оставляем на 15 – 20 минут для разбухания хлопьев. Добавляем муку.
- На смазанной маслом сковороде обжариваем оладьи до золотистой корочки с обеих сторон.
Подаём, посыпав зеленью, с постным майонезом или сметаной.
По рецептам Телеграм-канала «На кухне у Постных»