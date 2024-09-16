Кабачковые оладьи с овсяными хлопьями (без яиц)

Ингредиенты:

1 молодой кабачок,

0,5 луковицы,

3 ст. л. овсяных хлопьев (мелких),

3 ст. л. пшеничной муки (с горкой),

соль,

паприка сладкая, орегано, базилик — по вкусу,

растительное масло (для жарки).

Приготовление:

Натираем кабачок на крупной тёрке, лук — на мелкой. Добавляем овсяные хлопья, соль, приправы. Перемешиваем и оставляем на 15 – 20 минут для разбухания хлопьев. Добавляем муку. На смазанной маслом сковороде обжариваем оладьи до золотистой корочки с обеих сторон.

Подаём, посыпав зеленью, с постным майонезом или сметаной.

По рецептам Телеграм-канала «На кухне у Постных»