Пирожки с картофелем и чечевицей

Масло, воду и соль взбить блендером. Затем перелить в чашу, всыпать муку и замесить тесто.

Пирожки бывают не только вкусными, но и полезными. Убедитесь сами.

Сайт обрабатывает файлы cookie. Они помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Нажав кнопку «Соглашаюсь», вы даете свое согласие на обработку файлов cookie вашего браузера. Однако вы можете запретить обработку некоторых типов файлов cookie в настройках вашего браузера.