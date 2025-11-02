Пирожки с картофелем и чечевицей

Пирожки бывают не только вкусными, но и полезными. Убедитесь сами.
Ингредиенты для теста:
- 360 г (1,3 стакана) воды
- 120 г (⅓ стакана) горчичного масла
- 10 г (2 ч. ложки) соли
- 600 г (5 стаканов) цельнозерновой муки
Приготовление:
Масло, воду и соль взбить блендером. Затем перелить в чашу, всыпать муку и замесить тесто.
Ингредиенты для начинки:
- 500 г картофеля (5 средних клубней)
- 250 г (1,5 стакана) тарелочной (зелёно-коричневой) чечевицы
- 400 г лука (4 средних луковицы)
- 20 г (3 ст. ложки) горчичного масла
- 1 ч. ложка пажитника
- соль по вкусу
Приготовление:
- Чечевицу промыть, залить на ночь водой. Утром воду слить, залить чистой и варить до мягкости.
- Картофель очистить, сварить в подсоленной воде. Воду слить, горячий картофель потолочь в пюре.
- Сваренную чечевицу взбить в чаше погружного блендера.
- Лук нарезать мелкими кубиками, посолить, поместить на сковородку, тушить в собственном соку под закрытой крышкой на медленном огне. Добавить пажитник, масло, тушить до мягкости лука.
- В ёмкости соединить картофель, чечевицу, лук. Перемешать.
- Сформировать пирожки: тесто 40 г, начинка 50 г.
Выпекать 30 минут при температуре 200°С.
Выход: 26 пирожков.
Ешьте на здоровье!
