Пирожки с картофелем и чечевицей

Пирожки бывают не только вкусными, но и полезными. Убедитесь сами.

Ингредиенты для теста:

  • 360 г (1,3 стакана) воды
  • 120 г (⅓ стакана) горчичного масла
  • 10 г (2 ч. ложки) соли
  • 600 г (5 стаканов) цельнозерновой муки

Приготовление:

Масло, воду и соль взбить блендером. Затем перелить в чашу, всыпать муку и замесить тесто.

Ингредиенты для начинки:

  • 500 г картофеля (5 средних клубней)
  • 250 г (1,5 стакана) тарелочной (зелёно-коричневой) чечевицы
  • 400 г лука (4 средних луковицы)
  • 20 г (3 ст. ложки) горчичного масла
  • 1 ч. ложка пажитника
  • соль по вкусу

Приготовление:

  1. Чечевицу промыть, залить на ночь водой. Утром воду слить, залить чистой и варить до мягкости.
  2. Картофель очистить, сварить в подсоленной воде. Воду слить, горячий картофель потолочь в пюре.
  3. Сваренную чечевицу взбить в чаше погружного блендера.
  4. Лук нарезать мелкими кубиками, посолить, поместить на сковородку, тушить в собственном соку под закрытой крышкой на медленном огне. Добавить пажитник, масло, тушить до мягкости лука.
  5. В ёмкости соединить картофель, чечевицу, лук. Перемешать.
  6. Сформировать пирожки: тесто 40 г, начинка 50 г.

Выпекать 30 минут при температуре 200°С.

Выход: 26 пирожков.

Ешьте на здоровье!

