Как Бах переживал потери

В марте 1685 года родился Иоганн Себастьн Бах, чья музыка покорила мир. А знаете ли вы, какие испытания выпали на долю композитора?

Бах потерял малолетнюю дочь, а потом трёх сыновей, а потом жену Марию. Потом они со второй женой, Анной, потеряли ещё четырёх дочек и трёх сыновей. Одиннадцать любимых детей…

Многие исследователи задавались вопросом: как Бах сумел пережить эти утраты? Почему не перестал дышать, почему его сердце не остановилось? А главное — как он смог и дальше писать музыку? Самую прекрасную музыку, какую доводилось слышать миру. Знаете, как он смог? Я вам скажу. Благодаря Богу.

В конце партитуры он всегда писал «Soli Deo gloria» («Одному Богу слава»), а в начале — «Господи, помоги». Поэтому и играть Баха можно, только молясь: играешь — словно творишь молитву. Музыка Баха — это разговор человека и Бога.

Дженнифер Доннелли

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2023 г.