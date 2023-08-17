Как Бог отвечает на просьбу об исцелении

На нашу просьбу об исцелении Бог может ответить по-разному, но в любом случае мы можем быть уверены, что Он сделает так, как лучше для нас.

Пожелав, Бог-Творец может тотчас исцелить нас от любой болезни и даровать здоровье, о котором мы молились. Бог всемогущ, и поэтому в любой момент может совершить немедленное чудо исцеления.

Чудо исцеления сегодня

Один мой друг-христианин как-то рассказал мне о том, что ему довелось пережить. Бог полностью исцелил его.

Когда ему было 59 лет, после тщательного медицинского обследования врачи сказали, что у него рак желудка в последней стадии. По мнению врачей, ему оставалось жить всего несколько месяцев. Мужчина тщательно исследовал перед Богом свою жизнь, попросил у Него прощения за всё, о чём напомнил Святой Дух. Затем он обратился к Богу с серьёзной молитвой.

Благодарение за Божью помощь

«Великий и всемогущий Господь, я проанализировал всю свою жизнь. Теперь я обращаюсь к Тебе с очень серьёзной просьбой. Прежде всего, я от всего сердца хочу поблагодарить Тебя за то, что Ты направлял меня и помогал мне в жизни. Я служил Тебе всю жизнь и проповедовал людям весть Иисуса Христа. Благодаря Тебе очень многие из них приняли Иисуса. Я радуюсь и благодарю Тебя за все победы и ежедневную поддержку, которую Ты давал мне и моей семье.

Всемогущий Господь, Ты знаешь, что я испытываю сейчас тяжёлые физические и душевные муки. Врачи сказали, что я проживу недолго. У меня рак желудка в последней стадии. Я не знаю, почему Ты допустил это, но благодарю Тебя за то, что и в этой ситуации я ещё могу молиться и доверять Тебе. В своей жизни я привёл всё в порядок и примирился со всеми, с кем это было необходимо. Благодарю Тебя за то, что могу жить в мире с Тобой и ближними.

Готовность умереть

Если Ты считаешь, что мне пора успокоиться, я готов умереть. Я знаю, что буду покоиться в могиле, ничего не сознавая. Господь Иисус, в великий день Твоего возвращения Ты пробудишь меня от смертного сна. Я восстану из мёртвых, чтобы принять из Твоих рук зримую вечную жизнь. Дорогой Иисус, Ты — Господь жизни и смерти, я вверяю свою жизнь Тебе. Я знаю, что Ты не забудешь меня и благодарю Тебя за это.

Готовность к служению

Господь Иисус, я уверен, что и сегодня Ты можешь исцелить больного. Если Ты захочешь исцелить меня, обещаю Тебе, что всю оставшуюся жизнь буду служить Тебе, как делал это до сих пор.

Просьба об исцелении

Господь Иисус, Ты всемогущ! Я не повелеваю Тебе и не говорю: “Исцели меня”, но верю, что Ты можешь это сделать.

Да будет воля Твоя!

Боже, в Твоей воле услышать мою просьбу или оставить её без ответа. “Не моя воля, но Твоя да будет”. Помоги мне принять Твой ответ. Аминь».

Исцеление — это чудо

Этот человек сказал, что после молитвы он почувствовал, что его коснулась незримая рука и он исцелился. Он прошёл несколько серьёзных обследований, однако никакой опухоли врачи не обнаружили. «Нет никаких признаков рака! — воскликнул профессор. — Вы здоровы! С медицинской точки зрения это невозможно объяснить. С вами случилось чудо. Вы считаете, что это ответ на вашу молитву? Будьте же счастливы и благодарите Бога!»

Служа Богу до старости

Сегодня этому человеку 80 лет, он проповедует в моём родном городе, являясь наглядным примером того, что Господь, если это Ему угодно, может даровать мгновенное исцеление.

Постепенное выздоровление

Бог может ответить на нашу просьбу и так, что болезнь станет понемногу затихать и человек начнёт выздоравливать. Процесс выздоровления может растянуться на несколько недель и месяцев. Мы не знаем, почему Бог действует так, а не иначе, и нам не нужно давать Ему советы.

Бог говорит «нет»

В других случаях Бог оставляет за Собой право сказать «нет». Он слышит просьбу об исцелении, но Его воля в другом. Это «нет» людям очень трудно принять, и, тем не менее, мы знаем, что Бог не ошибается.

Однако такое молчание со стороны Бога мы можем воспринять и как доказательство Божьей любви. Только Бог знает, почему Он говорит «нет». Наше человеческое разумение слишком ограниченно, и мы не можем понять Божьи замыслы во всей их ясности и полноте.

«Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших и мысли Мои выше мыслей ваших» (Библия, книга пророка Исаии 55:8, 9).

Внутренний бунт

Даже если Бог не ответил на нашу просьбу, молитва всё равно не будет напрасной. Нас тянет к тому, чтобы восстать против болезней и страдания. Все мы слишком быстро начинаем бунтовать против постигшей нас беды.

Мы спрашиваем: «Почему это случилось со мной? Почему беда не миновала меня? Разве другие не заслужили этого? Как Бог позволил, чтобы это случилось в моей жизни?!» Эти и подобные им вопросы лишний раз доказывают, что мы не можем смириться с неприятной для нас ситуацией. Мы громоздим камень на камень, воздвигая стену внутреннего мятежа, но проблема остаётся нерешённой.

Страдание по силам

Дорогой читатель, если в ответ на твою молитву об исцелении Бог не отвечает немедленным или постепенным выздоровлением, знай, что Он допускает эту болезнь. Он поможет тебе и будет ежедневно давать силы, необходимые для того, чтобы ты перенёс это испытание. Бог знает, каковы наши душевные и физические силы. Любя нас, он не допустит, чтобы с нами случилось что-нибудь такое, чего мы не в силах перенести. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести» (Библия, 1 послание коринфянам 10:13).

Настоять на своём?

Мы делаем опасный шаг, когда пытаемся заставить Бога исцелить нас и даровать нам здоровье. Вспоминаю одну мать, сын которой тяжело болел, а муж уже умер. Она жила только ради сына. Когда врачи сказали, что никаких надежд нет, её охватило отчаяние, и она обратилась к Богу с такими словами: «Господь! Ты взял у меня мужа, и теперь у меня остался только сын. Ты должен его исцелить. Ты не можешь забрать у меня единственного сына. Если Ты позволишь ему умереть, я перестану верить, что Ты — Бог любви. Ты должен оставить мне сына!»

Чудо совершилось: несмотря на диагноз врачей, сын выздоровел. Мать ликовала. Бог ответил на её молитву. Позднее сын попал в плохую компанию и стал преступником и убийцей. Его приговорили к пожизненному заключению.

Тогда мать начала горестно себя укорять. Со слезами на глазах она говорила: «Мой сын попал в тюрьму, и в этом моя вина. Когда он ещё не был преступником, Господь хотел, чтобы он почил, но я потребовала у Бога сохранить ему жизнь. В ту пору Бог хотел сделать для моего сына самое лучшее, а теперь я должна как-то пережить эту беду».

Здоровье любой ценой?

Когда Бог по Своему всеведению не исполняет нашего желания, многие с лёгкостью поддаются соблазну принять помощь от Его врага. Желая выздороветь любой ценой, мы сознательно или неосознанно ищем помощи и утешения в той «коллекции» услуг, которые предлагает дьявол. Нужно ли вам «здоровье» от него? Он предложит подделку, которая может принести временное облегчение, но обязательно аукнется впоследствии. Не ходите к бабкам, экстрасенсам и гадалкам. Это не Божий путь, даже если в своих ритуалах они используют религиозную атрибутику и молитвы. Дьявол — мастер переоблачений.

Доверьтесь Богу. Только Он знает, что лучше для вас. Потому что любит.

По книге Курта Хазела

«В плену суеверий»

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2023 г.