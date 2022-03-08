Как далеко можно уехать с пустым баком

Вы когда-нибудь путешествовали по незнакомой местности с пустым баком? Да ещё и в снегопад?

Был период, когда мы с семьёй жили в США. Так получилось, что нам нужно было из штата Вашингтон переехать на восток. Мы путешествовали по северу страны и после съезда с основной трассы двигались по дороге 212. Если кто-то когда-то бывал в тех краях, то поймёт, о чём я говорю.

Когда мы съехали на эту дорогу, бензина оставалось не много, но лампочка ещё не горела. Мы стали искать возможность заправиться, понимая, что впереди ещё очень долгий путь. А ехали мы в холодное время года, когда уже и снег выпадал, и вьюжило. Дорога была сложная, а покрышки — лысые: летняя резина, причём, не самая лучшая.

Подъехав к одной из заправок, мы обнаружили, что это не совсем традиционная заправка. Она находилась на территории, где присутствует большое количество этнических индейцев, представителей коренных народов. Выглядела заправка, как в старом вестерне. Кроме того, там происходило нечто странное: одни индейцы шли против других индейцев; подъехала полицейская машина, развернулась и уехала. Мы решили последовать примеру полицейских. Конфликта с индейцами мы избежали, но бензина в баке не прибавилось.

Тем временем приближалась буря. Снег усиливался. Мы приняли решение ехать дальше. Уже загорелась лампочка — верный сигнал, что топлива критически мало. Когда я это заметил, мы как раз подъезжали к вершине перевала, и перед моими глазами открылись широчайшие просторы Монтаны и длинная, как будто бесконечная, дорога. Вся заснеженная. Холмы и горы, холмы и горы… Холод и вьюга. И никогошеньки. Почти нулевой бак и никаких заправок.

Нам предстоит двигаться вперёд. Мы понимаем, что обратного пути нет. Так мы едем час, другой… С горящей красной лампочкой. Если мы остановимся, то очень быстро замёрзнем. Очень редкая машина проезжала по той дороге. Обычно люди предпочитают путешествовать по другим маршрутам.

Наконец мы добрались до заправки, проделав совершенно нереальный путь с пустым баком. Господь нас сохранил от очень серьёзной беды. Мы вспоминаем об этом случае и благодарим Господа, Который позволил нам доехать до следующей остановки, где мы могли выдохнуть, прийти в себя, помолиться, заправиться и понять, что это было большое чудо: Господь избавил нас от серьёзных проблем.

По материалам интервью Николая Качалова каналу «Живые камни»

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2022 г.