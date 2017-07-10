ВОПРОС: Как избавиться от вредной привычки?

ОТВЕТ: Давай сначала разберёмся, как появляется привычка. В какой-то момент ты совершаешь какое-нибудь действие и делаешь его осознанно, прилагая к этому усилия. Например, вспомни, как ты учился чистить зубы. Ты запоминал, какие движения нужно делать, в какой последовательности. И возможно, мама каждый день просила тебя не забыть почистить зубы. Таким образом у тебя подсознательно формировалась привычка, которая теперь совершается автоматически.

Привычки могут быть полезными (чистить зубы, вовремя ложиться спать и другие) и вредными (грызть ногти, чавкать во время еды, говорить ругательства и другие).

Чтобы избавиться от вредной привычки, нужно понять, почему ты так делаешь; постараться контролировать себя; обзавестись новой полезной привычкой. Самое главное — довериться Богу, молиться и просить Его помочь избавиться от вредной привычки. В Библии есть очень хороший текст, который даёт поддержку и надежду на лучшее: «Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Филиппийцам 4:13). Если ты пожелаешь избавиться от вредной привычки и будешь молиться об этом, Бог тебе поможет.

Вы можете задать вопрос, прислав его в письме, на адрес: 424028, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, а/я 30, «Чудесные странички» или на электронную почту yakudryashka@gmail.com.

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (243) июль 2017 г.