Как избежать начертания зверя

Зловещее число 666 наводит страх на людей во всём мире. К примеру, скоростные дороги (хайвэи) в США традиционно номеруются, однако хайвэя № 666 нет. Об этом таинственном числе упоминается в последней книге Библии — Откровении Иоанна Богослова. Оно названо там «числом зверя». В этой же книге говорится и о начертании зверя, которое тесно связано с его числом. Что же это такое?

Однажды команда волонтёров вышла на улицы города и задавала людям вопрос: «Каково значение числа 666?» Вот ответы некоторых респондентов:

— Это имеет отношение к империи Нерона. Также его использовали христиане, которые говорили о зле и о дьяволе, который злее всех людей на земле.

— Это просто число, такое же, как, например, 2000.

— Я думаю, это человеческая выдумка. Есть люди, любители острых ощущений. Если у вас есть что-то сногсшибательное, то люди будут готовы слушать вас.

— Возможно, это связано с сатаной или с концом света, но больше склоняюсь к тому, что число 666 больше похоже на человеческую выдумку. Человек придал этому числу религиозное значение.

Интервьюеры не смогли найти на улице никого, кто отнёсся бы к этому вопросу серьёзно. Но Библия очень серьёзно рассматривает этот вопрос.

Кто такой зверь?

«И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим, и говорил как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела; и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его» (Откровение 13:11–17).

«Первый зверь», или зверь с десятью рогами, описанный в начале этой же главы, является антихристом. Он действует, подменяя собой Христа. Поклоняющиеся ему поклоняются дракону, описанному в 12 главе книги Откровение, названному там «диаволом и сатаною». Дракон и зверь действуют в одной связке как Отец и Сын в Евангелиях. Однако вместо спасения грешников они преследуют верных Богу людей, верующих в Иисуса Христа и соблюдающих Его заповеди. Антихрист взял на себя функции посредника между Богом и человеком.

Если мы посмотрим на официальные титулы Папы Римского, то обнаружим, что среди них есть титул Pontifex Maximus или «Верховный первосвященник». Основной функцией папства является руководство процессом посредничества между Богом и человеком, которое осуществляют церковные священники. Но именно эта роль напрямую пересекается с первосвященническим служением, которое совершает Иисус в Небесном святилище. Отсюда чётко видно, что зверь-антихрист символизирует папскую систему, которая преследовала всех инакомыслящих и изменила Божий Закон.

Зверь с агнчими рогами, выходящий из земли, — США. При помощи «первого зверя» (папства) накануне Второго пришествия Христа они создают суперимперию и стремятся властвовать над всеми государствами и людьми, вне зависимости от того, к каким религиозным, экономическим, культурным и политическим группам они принадлежат.

Эту суперимперию Библия называет Вавилоном. Культура Вавилона отрицает Заповеди Божьи. Идолы превозносятся над Богом. Имя Божье произносится всуе. Авторитет родителей отвергается. Прелюбодеяние и насилие воспеваются. С экранов телевизоров и компьютеров, с рекламных постеров и роликов на людей изливаются богоборческие идеи. Вавилон раскинул свои сети над всем миром. Но Бог призывает: «Выйди от неё, народ Мой» (Откровение 18:4). Выход из Вавилона требует определённых усилий и жертв. Но это стоит того, ведь на всех, кто не выйдет, зверь наложит свою печать.

Число 666 символизирует вавилонскую религию, навязанную жителям земли. Вавилон является символом современного христианства, смешавшего евангельские ценности с языческой культурой. Именно поэтому в 14 главе книги Откровения ангелы, летящие посреди неба, предупреждают мир о том, что Вавилон пал и что всякий, поклоняющийся зверю, пожнёт плоды Божьего гнева.

Что делать, чтобы избежать начертания зверя?

Вера в Иисуса Христа и соблюдение Десяти Заповедей Божьих — вот гарантия того, что вы избежите начертания зверя. Соблюдение четвёртой заповеди будет самым серьёзным испытанием верности, потому что она является особенно оспариваемым пунктом истины.

«Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Исход 20:8-11).

Суббота — это печать Божья, Его особое знамение. Господь говорит: «И святите субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и вами, дабы вы знали, что Я — Господь Бог ваш» (Иезекииля 20:20). Печать Божья находится в сердце Его закона. Эта заповедь указывает на полное повиновение и высшую верность.

Когда в разных странах будет принят закон об обязательном соблюдении воскресного дня, люди подвергнутся окончательному испытанию. Тогда будет проведена граница между теми, кто служит Богу, и теми, кто не служит Ему. В то время как соблюдение воскресенья будет служить знаком верности власти, враждебно относящейся к Богу, соблюдение истинной субботы в знак повиновения Закону Божьему будет свидетельством верности Творцу. В то время как один класс людей, посредством принятия знака покорности земным властям, получит начертание зверя, другой класс, избравший знамение верности Божественному авторитету, получит печать Божью.

Какой выбор сделаете вы, дорогой читатель? Решать только вам. Как бы ни было сложно принять решение и следовать ему, помните, что вера в Христа Спасителя даёт человеку силы вырваться из ловушки и быть спасённым.

Подготовила Людмила Яблочкина

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (253) май 2018 г.