Умереть дважды?

На фонарном столбе красовалась наклейка с таким содержанием: «Смерть вторая. Геенна огненная». Не очень жизнеутверждающе, не очень информативно, но запоминается. Вы когда-нибудь слышали о второй смерти?

Смерть первая

Первая смерть — это то, с чем сталкивается каждый. Человек рождается, живёт и умирает. Эта смерть в Библии не один раз сравнивается со сном. «Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают [все] помышления его» (книга Псалтирь 145:4), — утверждает Библия. Ни о какой загробной жизни речи нет. Человек испускает дух (то есть дыхание жизни) и возвращается в прах, из которого когда-то был сотворён.

Множество спекуляций в разных религиях основано на представлении о том, что душа после смерти продолжает существовать вне тела. Библия не даёт оснований так считать, но, наоборот, утверждает, что человек, умирая, переходит в бессознательное состояние: «Живые знают, что умрут, а мёртвые ничего не знают…, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли…» (книга Екклесиаста 9:5, 6). Как бы ни было приятно думать, что умершие родственники смотрят на нас с небес, это не соответствует учению Священного Писания. Да и всем ли умершим приятно было бы смотреть на то, что происходит с их родными и любимыми на земле? Рай не покажется раем, если ты видишь, как твой ребёнок ведёт аморальный образ жизни, разрушает себя.

Первое воскресение

Если все мы умрём, а загробной жизни нет, то в чём смысл, где надежда? А надежда всех христиан — в воскресении. Если смерть — это и не смерть вовсе, а просто переход в другую форму существования, то какой смысл в воскресении? Воскресение нужно умершим. Первое воскресение (воскресение праведных) произойдёт при Втором пришествии Христа. Апостол Павел пишет так: «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мёртвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мёртвых? Если нет воскресения мёртвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша… ибо если мёртвые не воскресают, то и Христос не воскрес… И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков… Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своём порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (Библия, 1 послание коринфянам 15:12–23).

Когда более 2000 лет назад Иисус родился на земле, чтобы спасти нас и умереть за наши грехи, это было первое пришествие. Во второй раз Иисус придёт, чтобы забрать на Небеса тех, кто верует в Него. «Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не [для очищения] греха, а для ожидающих Его во спасение» (Библия, Послание евреям 9:28).

Итак, при Втором пришествии Бог воскресит тех, кто верил в Него. «Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» (Библия, книга Откровение 20:6). Этим людям вторая смерть не грозит. Они будут жить вечно.

Второе воскресение

Что же будет с теми, кто отвергал Бога? «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет» (Библия, книга Откровение 20:5). Мы читаем, что нечестивые будут воскрешены для последнего суда спустя 1000 лет после Второго пришествия. «Тогда отдало море мёртвых, бывших в нём, и смерть и ад отдали мёртвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим» (Библия, книга Откровение 20:13).

Смерть вторая

Что же произойдёт при втором воскресении (воскресении нечестивых)? «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобождён из темницы своей и выйдет обольщать народы… и собирать их на брань; число их — как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное… И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это — смерть вторая» (Библия, книга Откровение 20:7–10, 14). «Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь — в озере, горящем огнём и серою. Это — смерть вторая» (Библия, книга Откровение 21:8).

Итак, каким же будет наказание нечестивых? Апостол Павел отвечает на этот вопрос, когда говорит, что они «подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его» (Библия, 2 послание фессалоникийцам 1:9) и что «возмездие за грех — смерть» (Библия, Послание римлянам 6:23).

Если первая смерть в Библии сравнивается со сном, после которого последует пробуждение (воскресение), то вторая смерть — это полное прекращение бытия. Заметьте, речь не идёт о бесконечных мучениях: иначе это уже будет не смерть, а вечная жизнь в страданиях. Смерть вторая — прекращение существования навсегда. «Ибо вот, придёт день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей» (Библия, книга пророка Малахии 4:1). От этой смерти уже не будет воскресения. Она будет вечной.

Вечная жизнь

Но есть благая весть: жизнь спасённых тоже будет вечной. «И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Библия, книга Откровение 21:4).

Наша земная жизнь дана для того, чтобы сделать выбор, чью сторону занять в великой борьбе между добром и злом. Бог взывает к каждому: «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твоё, любил Господа, Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя…» (Библия, книга Второзаконие 30:19, 20).

Дьяволу тоже есть, что предложить: деньги, удовольствия, роскошь, власть, престиж, похоть, суету в погоне за всем этим. Библия же говорит: «Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1 послание Иоанна 2:16, 17).

Бог не хочет твоей смерти. Он желает дать тебе жизнь — не несколько бренных десятилетий, а жизнь вечную. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16).

Отвлекись от житейской гонки, это преходящее. Посмотри в небеса. Остановись. Найди время для Бога, остальное — тщета. Скажи Ему, как ты устал, как Он нужен тебе. Без заученных штампов, своими словами. Не верь тем, кто говорит, что ты недостаточно хорош, чтобы Бог услышал тебя. Бог любит тебя и ждёт. Да, ты далёк от совершенства, но это не делает тебя чужим для Господа. Поспеши к Нему, попроси изменить твою жизнь, простить грехи, открыть истину. Если Дух Святой сейчас нежно обращается к твоему сердцу, не отвергай этот голос. Как будут сожалеть об упущенных возможностях те, кто пробудится во второе воскресение! Они вспомнят те моменты, когда Господь стучал в их сердце, взывал через людей и обстоятельства, звал к Себе, но… они не захотели. Тогда поздно будет что-то менять. Сейчас время выбирать!

Михаил Руканов

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Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2022 г.