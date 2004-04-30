Как любить своего подростка

Воспитание подростка – нелегкая задача, и сегодня большинство родителей сталкивается с огромными трудностями. В последние несколько лет уровень подростковой преступности, детской беременности, наркомании и заражения болезнями невероятно увеличились.

В чем же дело? Причиной такого положения является неподготовленность родителей: большинство из них неправильно понимают, что такое подростковый период, чего им следует ожидать в это время от своих детей и как с ними нужно обращаться. Взрослым нужно усвоить и понять, что подростки – это самые уязвимые члены общества и больше других нуждаются в любви, причем, в искренней и глубокой безусловной любви.

Что же это такое – безусловная любовь? Это такая любовь, когда вы любите своего ребенка вне зависимости от его качеств и особенностей. Это когда вы любите подростка, даже если не одобряете его поступков. Безусловная любовь, конечно, идеал. Вы не можете постоянно испытывать к подростку абсолютную любовь. Но чем ближе вы будете подходить к этому идеалу, тем спокойнее и увереннее вы будете чувствовать себя. И тем спокойнее и увереннее будет ваш подросток.

Я не всегда чувствую себя любящей матерью, но я стараюсь достичь прекрасного идеала безусловной любви. Я помогаю себе, держа в голове следующие положения, которые вы, дорогие родители, тоже можете учитывать в ваших взаимоотношениях с подростком:

подростки – это еще дети;

подростки обычно ведут себя непредсказуемо;

многое в поведении подростков для нас неприятно;

если вы любите своего подростка и выражаете свою любовь к нему только когда он приносит вам радость (любовь с условием), он не будет чувствовать себя искренне любимым;

если вы любите подростка без всяких условий, он будет чувствовать себя хорошо. Он научится держать себя в руках, сдерживать досаду и раздражение;

если вы любите подростка, только если он оправдывает ваши ожидания и отвечает вашим требованиям, он будет чувствовать себя неудачником. Его будут мучить чувства незащищенности, тревоги, низкая самооценка, и все это отразится на его поведении.

Вы знаете, какой вопрос постоянно держит в голове ваш подросток? Он все время спрашивает: «Любишь ли ты меня?» И ваш ответ на этот вопрос жизненно важен. Если вы отвечаете «нет», ваш подросток не будет стараться ни поступать лучше, ни быть лучше. На этот вопрос нужно отвечать «да», но немногие родители делают это. И дело не в том, что родители не любят своих подростков – дело в том, что большинство из них не знает, как ответить «да», они не знают, как выражать свою любовь.

Одна из основных причин неумения родителей выразить свою любовь к детям заключается в незнании разницы в восприятии мира взрослым и подростком. Дело в том, что подросток оценивает людей по их поведению. Взрослые же, в первую очередь, ориентируются на слова. Например, уехавший в командировку мужчина может легко обрадовать свою жену, позвонив и сказав ей: «Дорогая, я люблю тебя!» Она будет на седьмом небе от счастья. Однако если он позовет к телефону своего 14-летнего сына и скажет: «Я только хочу сказать, что я люблю тебя», – тот, скорее всего, пожмет на это плечами и ответит: «Да, но все же, папа, почему ты звонишь?».

Видите разницу? Подросток оценивает поступки. Взрослый – слова.

Также важно помнить о том, что у вашего подростка есть некая «эмоциональная емкость». Это образное выражение, но оно точно передает суть. У подростка есть определенные эмоциональные потребности, и от того, удовлетворяются ли они (с помощью любви, понимания), зависит его самочувствие – счастлив и доволен ли он или подавлен и раздражен. Чтобы вступать в борьбу за независимость, подростку необходимо, чтобы его эмоциональная емкость была наполнена.

А где он получит новые запасы эмоционального топлива? Правильно, у родителей. Он обращается к родителям за поддержкой – эмоциональной заправкой, так необходимой для него родительской любовью. Эмоциональная поддержка очень важна, так как пока она существует, существует и связь между родителями и подростками. А если эта связь порывается, подросток будет искать поддержки в других местах, чаще у своих сверстников. Это очень опасная ситуация, ведущая к серьезным последствиям.

Итак, наша первая родительская обязанность состоит в том, чтобы наши дети чувствовали себя нежно любимыми. Пусть Господь благословит всех родителей и даст мудрости в воспитании своих подростков.

Л. Матвеева

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» апрель 2004 г.