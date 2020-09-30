Как Маша лень победила

Бывает ли у тебя, дружок, такое, что ты полчаса над тетрадкой просидел, а там за это время только дата появилась? Если да, то бери пример с Маши, которая научилась всё делать быстро. Ведь не весь же день сидеть за партой, правда?
Села Маша за уроки,
Под себя подсунув ноги…
Вот уткнулась в книгу носом
И сидит, как знак вопроса.
Мама Маше говорит:
«Дочка, спинка заболит».
Маша малость потянулась,
А потом опять согнулась.
Маше нынче не до книжки:
За окном шумят мальчишки.
Вон идёт подружка Алла…
Маша уж сидеть устала.
А в тетради одна строчка:
«Сочинение» и точка.
Дальше дело не идёт.
«Я пойду попью компот».
После — Маша в туалет…
Сочинения всё нет.
В комнату заходит мама
И глядит в тетрадку прямо:
— Маша, что?! Одно лишь слово
«Сочинение» готово?
А на Машины глаза
Навернулась вдруг слеза:
— Мне так много задают!
Никакого детства тут!
Много делать заставляют!
А мальчишки вон гуляют!
— Маша, знай, что дисциплина —
Это дела половина.
Нужно организоваться,
Нужно с мыслями собраться.
Нужно не смотреть в окно,
Делать что-нибудь одно.
А, когда закончишь дело,
Можно развлекаться смело.
У тебя ж до сей поры
Ни работы, ни игры.
Маша, Богу помолись
И за дело ты примись.
Мама вышла. Ну а Маша
Будто сразу стала старше:
Встала, Богу помолилась,
За безделье извинилась,
Попросила дать вниманье,
Собранность и пониманье.
А потом, забыв окно,
С головой ушла в одно:
Маша пишет сочиненье
И закончит без сомненья.
Ну а завтра, как проснётся,
Снова за дела возьмётся.
Быстро Маша их закончит,
Будет делать, что захочет.
Знак вопроса распрямится —
Полетит гулять, как птица.
Кто гуляет, кто смеётся,
Легче тем и труд даётся.
А весь день сидеть, как раньше, —
Это нынче не для Маши.
Не боится Маша дела:
Маша с Богом всё успела —
Почитать и поиграть,
Потрудиться, погулять.
С Маши вы пример берите:
Время, спины берегите.
Бог вам может силы дать,
Чтобы собранными стать!
Елизавета Черникова
Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2020 г.