Как Маша лень победила

Бывает ли у тебя, дружок, такое, что ты полчаса над тетрадкой просидел, а там за это время только дата появилась? Если да, то бери пример с Маши, которая научилась всё делать быстро. Ведь не весь же день сидеть за партой, правда?

Села Маша за уроки,

Под себя подсунув ноги…

Вот уткнулась в книгу носом

И сидит, как знак вопроса.

Мама Маше говорит:

«Дочка, спинка заболит».

Маша малость потянулась,

А потом опять согнулась.

Маше нынче не до книжки:

За окном шумят мальчишки.

Вон идёт подружка Алла…

Маша уж сидеть устала.

А в тетради одна строчка:

«Сочинение» и точка.

Дальше дело не идёт.

«Я пойду попью компот».

После — Маша в туалет…

Сочинения всё нет.

В комнату заходит мама

И глядит в тетрадку прямо:

— Маша, что?! Одно лишь слово

«Сочинение» готово?

А на Машины глаза

Навернулась вдруг слеза:

— Мне так много задают!

Никакого детства тут!

Много делать заставляют!

А мальчишки вон гуляют!

— Маша, знай, что дисциплина —

Это дела половина.

Нужно организоваться,

Нужно с мыслями собраться.

Нужно не смотреть в окно,

Делать что-нибудь одно.

А, когда закончишь дело,

Можно развлекаться смело.

У тебя ж до сей поры

Ни работы, ни игры.

Маша, Богу помолись

И за дело ты примись.

Мама вышла. Ну а Маша

Будто сразу стала старше:

Встала, Богу помолилась,

За безделье извинилась,

Попросила дать вниманье,

Собранность и пониманье.

А потом, забыв окно,

С головой ушла в одно:

Маша пишет сочиненье

И закончит без сомненья.

Ну а завтра, как проснётся,

Снова за дела возьмётся.

Быстро Маша их закончит,

Будет делать, что захочет.

Знак вопроса распрямится —

Полетит гулять, как птица.

Кто гуляет, кто смеётся,

Легче тем и труд даётся.

А весь день сидеть, как раньше, —

Это нынче не для Маши.

Не боится Маша дела:

Маша с Богом всё успела —

Почитать и поиграть,

Потрудиться, погулять.

С Маши вы пример берите:

Время, спины берегите.

Бог вам может силы дать,

Чтобы собранными стать!

Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2020 г.