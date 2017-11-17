Как найти подход к ребёнку

26 ноября – День матери

Кто из девушек не мечтал стать самой хорошей мамой на свете для своих детей? Существует много книг по воспитанию, но как вписать законы любви к детям в своё сердце, чтобы они стали естественными? Как в нужное время получить мудрость свыше — руководство о том, как поступить в возникшей ситуации?

Вдохновение для нежности

Однажды вместе с четырёхлетней племянницей Арианой мы гостили за городом. Малышка, набегавшись на улице, зашла в дом и приказала мне: «Быстро снимай мои ботинки!» Было очень неприятно слышать такой тон. Я ответила, чтобы она сняла обувь сама и заходила мыть руки. Ариана топала ногами и требовала: «Сними ботинки!» Очень хотелось вернуть ей уважительное ко мне отношение, но я не знала, как. В доме было много гостей, и мне не хотелось быть резкой. А как по-другому — я не знала.

Тогда светлая мысль пришла мне в голову. Я ушла от кричащей в коридоре племянницы и подошла к окну в комнате.

— Господи! Ты обещал дать мудрости просящим у Тебя. Скажи, что мне делать? — Я успокоилась и постояла несколько секунд. И тут — как озарение: «Обними её. Она устала. Не спала в обед. Покажи, что ты её любишь».

Я вышла из комнаты. Подошла к Арише, опустилась на колени, обняла её:

— Ты устала, моя маленькая? — спросила я нежно. Девочка кивнула, и сразу успокоилась. Ещё несколько секунд я не выпускала Ариану из объятий. Потом сказала ей:

— Теперь снимай обувь, а я потом помогу тебе ручки помыть.

Она сделала всё без сопротивления!

Иногда необходимо остановиться, чтобы понять, каков следующий шаг.

Вдохновение для игры

Я снова повторила урок «укрощения строптивой» с моим пятилетним сыном. Накануне происшествия он очень ослабел — болел, и я разрешила ему один раз не почистить зубы. Я и не думала, что на следующий день сын откажется от этой процедуры:

— Я не пойду чистить зубы! Мне плохо! — заявил выздоравливающий Захарик. Я привела его за руку к умывальнику — он убежал! Я не знала, что делать. Вечер. Усталость. А тут эти капризы! Ремень, наверное, помог бы. Да я на днях прочитала, что если мы хотим, чтоб ребёнок что-то делал и в будущем — он должен это делать с радостью, а не из-под палки.

Я опустилась на стул. Бессильная пауза. И тут — новое озарение: «Таблица!» Я вспомнила, как читала, что детей можно мотивировать таблицами. Итак, альбомный лист расчерчен на три строчки — папа, мама и сын обозначены в виде смешных рожиц. Я громко говорю супругу:

— Так, у нас объявляется игра! Кто почистит зубы — тому рисуем улыбочку. За семь раз — приз.

Я первая чищу! — Я привела свой рот в порядок. Почистил зубы и отец Захара, который включился в игру. Сын прибежал посмотреть, как я папе улыбочку рисую. Я ему и говорю:

— А ты, Захар, как хочешь — можешь и не чистить. Приз даётся, когда все клеточки заполнятся.

Сын взялся за щётку. Мы с мужем переглядываемся, давим смех, но молчим. Нарисовали Захару улыбку. Привычка быстро восстановилась. К слову, первые дни он по три-четыре раза зубы начищал — так старался!

Секреты коротких пауз?

Учёные говорят, что в момент стресса или сильных отрицательных эмоций у человека блокируется связь с правым полушарием мозга, через которое Господь посылает нам озарение и интуитивные решения. Поэтому в стрессовой ситуации маме (а также и папе, тёте, бабушке!) важно успокоиться, глубоко вздохнуть — и услышать в своей душе подсказку, что делать и как решить проблему.

«Остановитесь на путях ваших», «Придите — и рассудим», — неоднократно приглашает Господь. Иногда пауза перед ответом на «раздражитель» займёт всего пять минут. Зато в такие моменты твёрдо знаешь — ты проявляешь настоящую материнскую мудрость и любовь, даруя малышу счастье. И настроение прекрасное, ведь состоялась важная победа над собой!

Наталия Кислова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (247) ноябрь 2017 г.