Как накормить мужчину по-вегетариански

Благодаря высокому содержанию белка нут может заменить мясо. Также он богат питательными веществами и клетчаткой. Поэтому его активно используют в вегетарианской кухне. Нут — это золотистые бобы с легким ореховым привкусом, из них готовят национальные арабские блюда, такие как хумус и фалафель.

Как варить нут

Внимание: перед варкой нут необходимо замочить минимум на 4 часа в холодной воде.

Слейте жидкость, в которой замачивался нут, и вновь залейте его холодной водой. Ёмкость поставьте на большой огонь и доведите до кипения. Если образуется пена, то её следует удалить. Затем убавьте огонь до минимума и готовьте 1 – 2 часа. Соль не рекомендуется добавлять во время варки, поскольку она препятствует размягчению нута.

Хумус

Хумус — нутовая паста, которую можно намазывать на хлеб или использовать в качестве дополнения к различным блюдам.

Состав: 1 стакан варёного нута, 3 столовые ложки кунжута, 1 – 2 столовые ложки сока лимона, 3 столовые ложки оливкового масла, соль, приправы — по вкусу (можно использовать перец, кориандр, зиру, чеснок, сушёную зелень укропа, петрушки).

Кунжут измельчить в кофемолке. Смешать все ингредиенты и измельчить в блендере до консистенции пюре.

Котлеты вегетарианские из нута с морковью

Состав: 1 стакан варёного нута, 1 морковь, 1 яйцо (по желанию), зубчик чеснока, соль.

Нут взбить в блендере. Морковь и чеснок натереть на тёрке, перемешать с нутом. Добавить соль по вкусу, по желанию добавить яйцо. Из полученной массы слепить котлеты и пожарить на сковороде или запечь в духовке.

Вегетарианский плов с нутом и соевым мясом

Состав: ½ стакана варёного нута, 2 стакана риса (девзира, басмати или любой неразваривающийся сорт), 3 средних моркови, 3 луковицы, 1 стакан соевого мяса, специи: 1 столовая ложка барбариса, 1 чайная ложка кумина (зиры), 2,5 чайной ложки соли.

Плов правильно готовить в казане или хотя бы в чугунной кастрюле с крышкой. Потушить лук и морковь. Добавить специи и соевое мясо (сухое), всё перемешать. Сверху выложить рис, не перемешивая. Посолить. Залить кипятком на палец выше, чем рис. Закрыть крышку и готовить на слабом огне 40 – 50 минут. В конце добавить варёный нут, всё перемешать.

Тыквенный суп с нутом и чечевицей

Состав: 1 л овощного бульона, 1 стакан варёного нута, 1 стакан сухой красной чечевицы, 700 г тыквы, 2 моркови, 1 луковица, 2 столовые ложки томатной пасты, соль, специи — по вкусу.

Очистите и нарежьте овощи. Потушите их в толстостенной кастрюле. Добавьте томатную пасту, нут и чечевицу. Влейте бульон. Доведите до кипения и варите на слабом огне, пока не разварится чечевица.

Подготовила Анастасия Пачина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (250) февраль 2018 г.