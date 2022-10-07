Сезонно, просто, здорово!

Картошечка и баклажаны — сейчас самое время приготовить из них что-нибудь простое и вкусное. Ещё один рецепт читайте в статье «Рулетики из баклажанов»

Бульбашика придавили

Ингредиенты:

700 г молодого мелкого картофеля (не очищать)

¼ стакана оливкового или другого масла

1 крупный зубчик чеснока (потереть)

1 ч. л. паприки

соль по вкусу

рубленая петрушка, подсушенные семена кунжута, лимонный сок для подачи — по желанию

Приготовление:

Опустить картофель в подсоленную кипящую воду и варить, пока картошка не будет легко протыкаться вилкой. Разогреть духовку до 200°С. Смешать отварной картофель с маслом, тёртым чесноком, паприкой и солью. Хорошо перемешать. Выложить картофель на противень, застеленный пергаментом, в один слой. Дном стакана слегка придавить каждую картофелину (сплющить), увеличивая площадь её соприкосновения с противнем. Отправить в духовку примерно на 30 минут, один раз в процессе приготовления перевернуть.

Готовый картофель украсить рубленой зеленью, слегка сбрызнуть лимонным соком.

Подготовила Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2022 г.