Как научиться молиться Богу?

Едва ли найдётся на земле человек, который хотя бы раз в жизни не молился. Как правило, мы молимся, когда нам плохо, одиноко или мы попали в беду.

Однажды небольшой самолёт потерпел крушение над океаном. Лётчику чудом удалось выбраться из упавшей машины. Вцепившись в спасательный плот, он решил обратиться за помощью к Богу: «Господи, я не беспокоил Тебя десять лет. Если Ты мне сейчас поможешь, то я обещаю, что ещё десять лет не буду Тебя беспокоить». Как жаль, если у нас сложилось именно такое представление о Боге.

Мы созданы для общения. Молитва — это связь с Богом, причём не односторонняя, а двусторонняя. Как люди постоянно нуждаются в обществе друг друга, так и Господь желает общения с человеком. Пророк Даниил, один из героев Библии, пишет: «Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чём мы молили Тебя» (Даниила 2:23). На молитву библейского царя Езекии Господь отвечает: «Я услышал молитву твою» (Исаии 38:5). Царь Давид говорит: «Но Бог услышал, внял гласу моления моего» (Псалом 65:19).

Без молитвы наши отношения с Богом обречены на увядание. Самым частым глаголом, описывающим деятельность Бога в Священном Писании, является глагол «говорить». Например, в первой главе книги Бытие, повествующей о Творении, глагол «сказал» встречается чаще, чем глагол «сотворил». Это подтверждает тот факт, что Богу очень важно общение с человеком. «Благо приближаться к Богу!» (Псалом 72:28). Общение с Господом всегда приносит благословение, а удаление от Него является проклятием. «Удаляющие себя от Тебя гибнут» (Псалом 72:27).

Но как научиться молиться? Подобную просьбу мы встречаем в Библии: «Случилось, что, когда Он (Иисус Христос) в одном месте молился, и перестал, один из учеников Его сказал Ему: Господи! Научи нас молиться» (Луки 11:1). На первый взгляд сама постановка вопроса может оказаться странной. Разве можно научиться молитве? Не является ли молитва выражением наших чувств? Разве не должны мы говорить то, что у нас на сердце? Может, нам следует заучивать молитвы, состоящие из чётко определённых фраз, и возносить их к Богу? Конечно же, нет. В ответ на просьбу ученика Иисус Христос преподал молитву «Отче наш», которую часто называют «молитвой Господней» (см. Матфея 6:9–13). Но она была дана не для того, чтобы её постоянно произносить, а чтобы понять суть молитвы. Здесь речь идёт не о букве молитвы, а о духе. Нам необходимо научиться духу молитвы.

Какой смысл заложен в «молитве Господней»? Чему Иисус хочет научить нас? Эта молитва делится на две части. Первая полностью сконцентрирована на Боге: «Да святится имя Твоё; да придет Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Иными словами, человек, прежде всего, должен святить имя Божье, искать Его Царства и руководствоваться Его волей.

Вторая часть этой молитвы посвящена нашим проблемам: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши… и не введи нас в искушение». В молитве Богу отводится надлежащее Ему верховное положение, а потом, и только потом — нашим проблемам. Молитва никогда не должна являться попыткой связать волю Божью нашими желаниями. Истинная молитва всегда подчиняет их воле Божьей.

В свою очередь, вторая часть «Господней молитвы» затрагивает три измерения времени. Во-первых, это просьба о хлебе, который необходим для поддержания и сохранения жизни. Просьба о хлебе поставлена в молитве в настоящем времени. Во-вторых, это просьба о прощении грехов, которые были совершены в прошлом, и, в-третьих, это просьба о помощи преодолеть искушения, поджидающие человека в будущем. В этих трёх просьбах отражена истина о том, что мы должны представить Богу наше настоящее, прошлое и будущее. В «молитве Господней» Иисус учит ставить правильные приоритеты, доверить всю нашу жизнь Богу и всецело принять Его.

Подобным молитвам Господь желает нас научить.

Статья подготовлена по книге Артура Галстяна «К Тебе, мой Боже, обращаюсь»

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (251) март 2018 г.