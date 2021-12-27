Пьющая женщина. Как победить алкоголизм?

«Не стоит недооценивать силу Бога», — убеждена Анна.

Если вы сегодня посмотрите на Анну, то вряд ли догадаетесь, что 12 лет назад она была самой настоящей алкоголичкой. Анна рассказывает о своём пути и о победе над болезнью, которую многие считают неизлечимой.

Немного о себе

Я коренная москвичка. Родилась в семье инженеров и заядлых туристов. С детства ходила с родителями в походы, мечтала стать актрисой. Была упрямая и целеустремлённая: с третьей попытки поступила в театральный институт, но ушла со второго курса, так как поняла, насколько трудоёмка актёрская профессия, как сложно совмещать семью и карьеру. А я хотела семью, детей. В итоге закончила курсы косметологов-массажистов, ездила на дом к клиентам и параллельно работала администратором. Сейчас работаю в соцслужбе на приёме граждан.

Знакомство с алкоголем

Лет в 13 я уже пробовала алкоголь, причём, начала сразу с водки. Мне понравилось состояние эйфории, хотелось повторения. Да и курить я начала рано, в лагере. С 18 лет я жила отдельно от родителей, была предоставлена сама себе. Работала я тогда в «Комсомольской правде». Интересное учреждение, богемные люди. Мы часто собирались вместе, нередко у меня дома, всегда присутствовал алкоголь — шампанское, мартини…

Со временем я поняла, что обычного стакана мне уже мало. Я выпивала стакан, а желаемое ощущение начинало уходить, ускользать, мне хотелось его вернуть. В результате я напивалась до того, что засыпала в забытье.

Потом я вышла замуж. За пьющего. Пили вместе. С перерывом на беременность. Когда я родила, алкоголь вновь стал ежедневным делом. Муж стал чаще уходить к друзьям, я пыталась его образумить, заканчивалось всё скандалами. В итоге мы расстались.

Проблемы

Я вышла на работу, мама сидела с ребёнком у себя дома. А в свою квартиру я кого только ни приглашала. Гуляли зачастую шумно, соседи даже милицию вызывали. Если эти встречи происходили при ребёнке, то он убегал к маме (она рядом жила): в пьяном состоянии я была очень агрессивной, издевалась над ним. Он спрашивал: «Бабушка, почему у других детей мамы не пьют, а моя мама пьёт?»

Были кафе, рестораны, дискотеки… Есть люди, которые выпьют и спят, а я была очень активная, меня тянуло на подвиги. Случалось, что я просыпалась в незнакомых местах, садилась в чужие машины, подбирала бычки на лестничных площадках. Меня не раз забирали в милицию. Я вспоминаю это, как другую жизнь. Как будто это было не со мной.

Потом в моей жизни появился прекрасный мужчина, который полюбил меня и захотел создать со мной семью. Своей любовью он растопил моё сердце. Он был военным, сам не пил, отвозил меня на работу, встречал с работы, терпеливо ждал у кафе и ресторанов, пока я нагуляюсь. Со временем я склонила и его к выпивке. На работе я думала только о том, как бы поскорее закончился рабочий день, чтобы выпить. Приезжая домой, я первым делом наливала стакан и только потом могла делать какие-то домашние дела, общаться с ребёнком… За вечер я могла выпить 2 бутылки вина или 4 бутылки пива.

Через десять лет такой жизни начались проблемы со здоровьем, буквально со всеми органами. Я испугалась, пыталась бросить пить. Но меня хватало не больше, чем на неделю. Я очень поправилась, давление зашкаливало.

Кризис

Я понимала, что не хочу жить такой жизнью. Начиналось красиво и богемно, с бокалом в руках, а закончилось дешёвым спиртом. За 15 лет из цветущей девушки я превратилась в одутловатую испуганную алкоголичку.

Кодироваться я не хотела. Во-первых, мне стыдно было прийти и сказать: «Я алкоголик, я хочу кодироваться». Мои друзья, коллеги и даже мама не знали, как далеко я зашла в своей зависимости. Во-вторых, я видела пример отца и брата, которые некоторое время после кодирования действительно не употребляли спиртное, но потом запили с большей силой. Кодирование не затрагивает причину проблемы, не заполняет пустоту души.

Сделаю небольшое отступление. Это важно. Лет в 18 – 19 у меня появилась жажда познания Бога. Как раз тогда мы с мамой крестились в православной церкви. Я просила служителей рассказать мне о Боге, но толком мне никто ничего не говорил. И эта моя жажда оставалась неудовлетворённой.

Однажды я увидела рекламу библейских уроков и решила посетить их. Там я, наконец, нашла ответы на свои вопросы. Я поняла, что Бог создал нас, спас нас, что Он любит нас и однажды воскресит для вечной жизни. Раньше я боялась смерти, в 13 лет ночью плакала, когда представляла, что меня не станет, что будет тьма. Мама меня успокаивала тогда. А теперь мне сказали, что я буду жить вечно. Мне подарили Библию, и я начала её читать. Потом заботы житейские закружили меня, и после замужества я перестала посещать церковь. Но каждый раз, когда я проходила мимо Библии, меня не покидала мысль, что я ещё вернусь к Богу.

И вот, после очередной попойки гости ушли. Я была пьяна. К тому моменту я чувствовала себя никудышной матерью, я потеряла любимого человека. Жизнь не имела смысла. Выйдя на балкон с сигаретой, я вдруг увидела потрясающей красоты солнце, восходящее над землёй, и подумала, что для кого-то начинается счастливый день. И у меня вырвался крик: «Господи, помоги!»

Люди бьются о стену, пытаясь спасти себя. Врачи, гадалки, книги по психологии… Но настаёт момент, когда идти больше некуда. Тупик. Отчаяние. Остаётся либо сброситься с крыши, любо прийти к Богу… Я плакала и просила Господа о помощи: «Я не хочу больше так жить!»

Чудо

С того самого дня я не пила. Как раз в то время я меняла работу и попала на приём к наркологу, который засвидетельствовал, что случившееся со мной — настоящее чудо.

Это сделала не я!

С тех пор я стала молиться. Уходила в ванную утром и вечером и повторяла молитву «Отче наш». Мне хотелось помолиться своими словами, но было так стыдно перед Богом за грехи, что я не решалась. Но потом начала открывать Ему своё сердце. Начался процесс покаяния. Перед Богом я не стеснялась — рассказывала Ему то, чего никогда не поведала бы людям. Это Он меня спас! Только Он! Друзья говорили, что это я такая волевая, смогла всё преодолеть. Я знала, что свободна от зависимости не своей силой. Мне порой хотелось выпить, но это были какие-то отголоски старой жизни. Я чувствовала, как Сам Бог помогал мне бороться в такие минуты. Потом желание пить ушло совсем.

До и после

Через два месяца я без особых усилий похудела. Я вдруг стала обращать внимание на запахи, как раз цвела липа… Бог начал вливать в меня жизнь. Притуплённое алкоголем чувство прекрасного постепенно возвращалось.

Раньше мне не хватало денег, внимания, работа не устраивала, муж не устраивал, ребёнок не устраивал — всё не устраивало. Теперь я почувствовала себя, как растение, которое посадили в нужные условия. С Богом я стала цвести и плодоносить. У меня нет недостатка ни в чём, я всем довольна. Работа приносит мне удовольствие, я могу там полностью реализоваться. Мне нравится помогать людям. Да, вечером я усталая, но я чувствую удовлетворение от того, чем занимаюсь. Я знаю, кто я, откуда я и куда иду. Я люблю жизнь, людей! Слава Богу за это!

Видео интервью а Анной

Анна Кузнецова

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2021 г.