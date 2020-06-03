Операция на сердце

Ожидая операцию на сердце, Людмила была спокойна, потому что уповала на Бога. Как Господь помог ей во время болезни, она рассказала нам.

В канун нового 2010 года меня целый день одолевали боли в районе спины и желудка, лекарства не помогали. К вечеру боли усилились. Ночью меня увезли на скорой помощи. В отделении гастроэнтерологии обещали в 11 утра сделать исследование желудка. Но к утру боли стали нетерпимыми, и меня срочно отправили в реанимацию, где установили тяжёлую форму инфаркта миокарда. Боли были нетипичными, поэтому сразу не распознали инфаркт.

Я испугалась, потому что моя мама умерла от инфаркта тоже в канун Нового года. Моя бабушка умерла от такого же приступа. Я стала молиться, мне сделали укол, и я уснула. В реанимации пробыла дня три без сознания. В палату перевели 30 декабря утром, а вечером был кризис. Но милостью Божьей я осталась жива.

Новый год я встречала одна в палате. Не было ни страха, ни радости. Я ждала. За меня молились мои единоверцы в разных городах.

Через две недели меня выписали домой. Но дома при небольшом напряжении я испытывала сильные боли, которые снимала таблетками. Ходила очень медленно, задыхалась, ничего тяжёлого поднять не могла. Но в церковь ходила вместе с мужем и даже пела соло. Так продолжалось довольно долго. Но я верила и ждала.

Однажды моего сына отправили в командировку в Чувашию, где его поселили в номер вместе с профессором московского кардио-центра им. Мясникова. Сын рассказал о моей болезни, и профессор тут же предложил помощь, сказав, что медлить нельзя. Он обещал помочь в обследовании и лечении. Я знала, что это не совпадение. Бог слышал молитвы и совершил такое чудо: два москвича встретились в Чувашии, чтобы спасти меня.

Чудеса продолжались. Профессор очень любезно принял меня. Написал письмо, что берут меня на обследование. Но мне нужно было согласовать это письмо с районным управлением здравоохранения. Зная чиновничью «оперативность», я засомневалась, но всё произошло очень быстро. Мне выдали квоту на бесплатное обследование и лечение. У меня словно крылья выросли! Я благодарила Господа Бога моего.

После проведения коронарографии определили, что стенд установить невозможно. Нужна операция на открытом сердце — аортокоронарное шунтирование. У меня сахарный диабет второго типа, что осложняло задачу. Требовалось только моё согласие, и я согласилась.

Для операции потребовалась соответствующая подготовка: анализы, дополнительные обследования. Эта процедура затянулась на полгода.Дважды операция откладывалась по разным причинам. Боли изматывали, но я верила и ожидала звонка. По-прежнему ходила в церковь, молилась и пела. Это помогало всё переносить. Братья и сёстры видели моё состояние и поддерживали меня.

Однажды за завтраком вдруг стали складываться стихи и на них ложилась мелодия. Так бывало уже не раз. Музыкальной грамоте я не обучена. Я лихорадочно записала слова и позвонила нашему концертмейстеру. Она тут же по слуху записала ноты. Так родилась песня, которую я спела под аккомпанемент на следующем богослужении. Я поняла — это знак от Бога, что всё будет хорошо.

Вскоре нам позвонили из кардио-центра. Когда меня положили на операционный стол, я спела всей операционной команде эту песню. Они были удивлены. Я не боялась. Я сказала Господу, что если нужна Ему, то ещё поживу, а если нет, то увижу Его лицо, когда воскресну.

Операция прошла успешно. Самое удивительное, что все процедуры прошли бесплатно и довольно быстро, по одной квоте. Условия были прямо королевские — палата двухместная со всеми удобствами, обслуживание на самом высоком уровне. Я с таким встретилась впервые и даже посвятила целую оду этому славному коллективу. Я так благодарна Богу! Ну, кто я такая? Маленькая женщина, грешная. Но Он так нас любит, что отдал Свою жизнь, чтобы мы жили вечно. Слава нашему Господу!

Людмила Гаврилова, г. Москва

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2020 г.