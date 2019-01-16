Как похудеть после праздников

Сегодня ценными советами и опытом с читателями делится Ольга Прибыткова — шеф-повар веганского кафе «Сельский Дом», не так давно открывшегося в Москве. Ольга — творческий человек, она легко изобретает новые блюда, которые готовит без мяса и даже без молока и яиц.

Приготовить простую, питательную, аппетитную пищу из растительных продуктов несложно, нужно лишь соблюдать несколько важных правил.

1. Предпочтение отдаётся цельным растительным продуктам. Например, в зерновых должен присутствовать зародыш, а также оболочка (отруби). Это пшеница, бурый рис, овёс, рожь и т. д. Овощи в нашем кафе мы готовим без масла или с его минимальным количеством, потому что в масле много пустых калорий.

2. Правильная технология приготовления блюд включает запекание, тушение, припускание, варку на пару, исключает обжаривание с добавлением масла. Во многих блюдах масло можно заменить небольшим количеством орехов.

3. Овощи в конце приготовления должны быть слегка хрустящими, не совсем мягкими. Это важно для сохранения кислотно-щелочного равновесия. Блюда с добавлением пророщенных зёрен, бобовых и зелени значительно обогатят рацион питания.

Принципы планирования меню

► Достаточность

► Контроль калорийности

► Концентрация питательных веществ

► Умеренность

Остаётся лишь соблюсти правильный баланс, ежедневно включая в меню продукты из разных пищевых групп.

Баклажаны с соусом песто

На 4 порции (200 г на человека).

Ингредиенты:

700 г баклажанов, 1 чайная ложка соли, 2 – 3 помидора.

Соус песто:

3/4 стакана очищенных грецких орехов, 3 – 4 зубчика чеснока, 1 чайная ложка подсолнечного масла, 0,5 чайной ложки соли.

Чесночный соус:

1 столовая ложка подсолнечного масла, 1 столовая ложка воды, 2 зубчика чеснока, соль на кончике ножа.

Способ приготовления:

Баклажаны вымыть, нарезать на крупные кубики, залить подсолённой холодной водой на 30 минут. Воду слить, обсушить баклажаны полотенцем. Помидоры вымыть, нарезать кубиками.

Грецкий орех и чеснок пропустить через мясорубку, добавить масло, соль, перемешать.

Отдельно приготовить чесночный соус. Для этого смешать масло, воду, соль, и измельчённый чеснок.

На смазанный маслом противень положить баклажаны, слегка посолить, перемешать их с соусом песто и запекать в духовке при температуре 170°С 20 минут. Затем достать из духовки, выложить помидоры и ещё раз прогреть в духовке 21 минуту при температуре 150°С. Достать, полить чесночным соусом. Готово!

Салат из пекинской капусты

Ингредиенты:

Небольшой вилок пекинской капусты, 2 – 3 помидора, 2 зелёных перца, свежей петрушки по вкусу.

Заправка для салата:

Несколько веточек свежих базилика и мяты, 5 зубчиков чеснока, 1 столовая ложка лимонного сока, 0,5 чайной ложки соли, 2,5 столовых ложек оливкового масла, 1 чайная ложка сиропа топинамбура, 2,5 столовых ложек воды, прованские травы по вкусу.

Способ приготовления:

Капусту нарезать соломкой, помидоры — крупными кубиками, перец — мелкими кубиками. Измельчить петрушку. Сделать заправку, для чего все ингредиенты взбить в блендере. Заправить салат.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (261) январь 2019 г.