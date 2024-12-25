Говорят, что до 95% мыслей человека, страдающего серьёзными зависимостями, — негативные. Как разорвать путы и стать счастливым?

К сожалению, попавшие в капкан зависимости редко признают проблему. Зависимые люди находят множество оправданий своему состоянию. Зависимость можно назвать ещё греховной страстью, потому что она приятна, как грех, и опасна, как грех. Огромная проблема для зависимого человека состоит в том, что он не признаёт очевидного, выбирая зло вместо добра.

Насколько всё безнадежно, и есть ли выход? Можно ли победить зависимость, например, от наркотиков? Своим опытом с нами делится служитель церкви христиан-адвентистов седьмого дня Руслан Валеев.

— Знаем, Руслан, что у вас непростая история жизни. Вы не всегда были священнослужителем. Через что вам пришлось пройти?

— Я родился и вырос в обычной семье. Тогда мы жили в Якутии. Нас было двое детей. К сожалению, мы рано лишились родителей, и бабушка с дедушкой взяли нас к себе. Мы переехали в Набережные Челны, где и происходило моё взросление. Лихие девяностые не прошли мимо меня, и я попал в плохую компанию, стал членом одной из банд, в которой почти все были из неблагополучных семей.

Незаметно многие в нашем окружении пристрастились к алкоголю и наркотикам. Я очень быстро втянулся — начав с марихуаны, быстро перешёл на героин, с которого соскочить сам уже не мог. В поисках денег на наркоту стал воровать, таскать из дома ценности. Как результат, судимость и тюрьма. Такой была моя жизнь, пока я не поверил в Бога.

— Как вы узнали о Боге? Почему доверили свою жизнь Ему?

— В нашем классе был один парень, который с детства мечтал стать священником. Ещё до армии он попал на евангельскую программу в Челнах. После неё он уверовал в Бога и вскоре оказался в армии. Когда я пришёл проводить его в армию, он старался что-то рассказать мне о Боге, но я его тогда не услышал. Пройдя чеченскую войну, он ещё больше окреп в вере и после армии стал миссионером.

На тот момент я был законченным наркоманом и оказался на самом дне жизни. Мне было очень страшно. Мой одноклассник увёз меня на месяц в деревню. Там он мне много говорил о важности покаяния, признания своей вины перед Богом и людьми, которым я причинил зло. Потом я вернулся домой, но общение с этим человеком продолжилось.

Однажды в минуты отчаяния я встал на колени с осознанием своего греха и с желанием от него избавиться. Как сверхъестественное явление ко мне пришло исцеление от наркотической зависимости. Этот день я запомнил на всю жизнь. После этого на любые заманчивые предложения своих старых друзей принять наркотики (даже бесплатно) я отвечал отказом. Я начал посещать церковь. Выбрав Бога, я связал с Ним свою жизнь.

— Благодаря чему была одержана победа над наркотической зависимостью?

— Только благодаря Богу, Который работал над моим разумом, сохранил мою жизнь, принял меня таким, каким я на тот момент был. И благодаря неравнодушным людям, которые верили в меня и старались помочь.

— Руслан, вы, наверное, сталкивались с программой «12 шагов». Может ли эта программа помочь в борьбе с зависимостями?

— До полной свободы от наркотической зависимости я начал проходить программу «12 шагов». Я видел, что многие, проходившие её, получали свободу от зависимости (некоторые — на время). Там есть признание зависимости, но нет понятия греха. А я уже понимал, что за пороком стоит грех и что за моё освобождение принесена жертва Христа. Только сила Христа и молитва полностью освободили меня от тяги к наркотикам.

— Как вы сейчас живёте без старых опасных привычек и зависимостей? Расскажите немного о вашей семье.

— Чувствую себя действительно счастливым человеком. У меня прекрасная понимающая жена, шестеро замечательных детей и любимая церковь, в которой Господь доверил мне служение.

— Что бы вы посоветовали тем, кто, читая эту газету, ещё находится в какой-то зависимости, желая её оставить?

— Недостаточно просить Бога об избавлении от зависимости; необходимо покаяние, осознание того, что ты причинил зло людям. Нужно признаться в этом перед ними и перед Богом в молитве. Через молитву покаяния приходит освобождение от лжи, от самооправдания и осознание своего греховного пути.

Беседовал Сергей Лукашин

Зависимость — это внутреннее состояние человека, проявляющееся в навязчивом стремлении выполнять определённые действия, которые в конечном итоге ведут к развитию болезней и разрушению личности человека.