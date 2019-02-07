Как попасть в приёмную Бога?

Великое ходатайство то —

чтобы самому приступить

к Богу с великим усердием.

Иоанн Златоуст



Бог такой святой и чистый. А мы такие грешные и недостойные. Захочет ли Он нас видеть? Как попасть к Нему на приём? Может, попросить кого-то святого замолвить за нас словечко?

Иисус Христос часто сравнивал взаимоотношения между Богом и людьми с взаимоотношениями отца и сына. В Его притчах есть множество таких сравнений. Молитва Господня начинается со слов «Отче наш, сущий на небесах» (Матфея 6:9). Именно эти иллюстрации помогают лучше понять Божий характер и принципы, которыми Он руководствуется, выстраивая отношения со Своим творением.

Если у вас есть дети, то представьте себе такую ситуацию. К вам приходит ваш ребёнок с окровавленным пальцем. Что вы станете делать? Конечно, вы оставите все свои дела и броситесь на помощь чаду. А что, если родитель ответит ребёнку: «Дорогой, срочно позвони бабушке и дедушке, или тётушке и дядюшке, а ещё лучше тем и другим. Пусть они мне перезвонят, и тогда я сразу же тебе помогу».

Многие из вас наверняка решат, что это пример из области каких-то аномальных отношений в семье.

Любой отец, видя страдания своего ребёнка, сразу же начнёт действовать, и для этого ему не нужны просьбы целого круга родных и близких.

Иногда дети сами не понимают, что нуждаются в помощи, но проницательный родитель первым идёт навстречу, чтобы эту помощь оказать.

И, если мы, смертные люди, готовы тут же откликнуться на просьбу наших детей и пожертвовать самым дорогим, что у нас есть, чтобы помочь нашим чадам, тем более Небесный Отец, Который есть воплощение любви, предвидя все человеческие проблемы и беды, делает всё возможное, чтобы люди были счастливы. Для этого Его не нужно упрашивать, тем более целым коллективом.

В Библии есть множество примеров Божьего вмешательства в ситуацию, когда Господь один на один встречался с человеком и активно действовал, несмотря на то, что не было никакой личной или групповой просьбы об этом. Более того, в большинстве случаев инициатива Божьего вмешательства принадлежала именно Богу, а не человеку.

Не люди упрашивали Бога, а Сам Бог умолял и упрашивал: прислушаться, задуматься, научиться, остановиться, или, наоборот, начать действовать. Для этого Бог посылал видения и давал откровения; иногда Сам говорил с людьми; являлся в виде Ангела, или какими-то другими способами пытался «достучаться» до сознания человека.

Пусть везде тебе нельзя, но к Богу можно.

Милость Божья и любовь тебя спасут.

Все, идущие к Нему, не безнадёжны,

Безнадёжны только те, кто не идут. Татьяна Хлопкова

В Библии нет упоминаний о том, чтобы Бог учредил некую группу людей, «молитвенников», чтобы те могли вымолить у Него хорошую погоду, здоровье больным или благополучие нации.

Две модели наставничества

Из-за отсутствия близких отношений с Богом некоторым людям требуется «духовный наставник». И это естественно. Каждый человек в той или иной степени оказывает влияние на окружающих. Концепцию наставничества можно увидеть и в Библии (Титу 2:3; Ефесянам 6:4; 1 Фессалоникийцам 5:14). Часто наставники являются путеводителями к Богу для тех, кто только знакомится с Ним. Однако в духовном наставничестве можно выделить две модели.

1 модель: «Секретарь в приёмной»

Представим себе человека, который пришёл к президенту с просьбой. В приёмной его ожидает секретарь, который, внимательно выслушав посетителя, успокаивает его, уверяя в том, что сам обо всём позаботится. Секретарь предлагает посетителю присесть и подождать, а затем уходит за массивную двойную дверь, на которой прикреплена табличка с большими позолоченными буквами «Президент».

Посетитель ждёт, ёрзая в кресле, переживая, что же всё-таки происходит за этой таинственной дверью, навевающей благоговение и страх. Ведь он ни разу за ней не был и не раз слышал, что простому смертному туда нет доступа, что пускают туда только избранных. Проходит время, из-за двери появляется секретарь, радостно потирая руки: «Всё в порядке, президент распорядился, чтобы вашей проблемой занялись специалисты».

Конечно, радостным возгласам посетителя нет конца. Он не знает, как выразить свою благодарность внимательному и добросовестному секретарю, который скромно отмахивается: работа, мол, такая.

Так и уходит тот посетитель, не увидев президента; зато знакомится с секретарём, имеющим к нему доступ. Этого-то секретаря он и будет отныне настоятельно рекомендовать своим друзьям и знакомым.

Не допускай посредников между своей душой и Богом. Ближе тебя никто не может быть к Богу. Л. Н.Толстой

2 модель: «Дежурный-привратник»

Та же ситуация. Тот же несчастный посетитель со своей проблемой. Та же приёмная с массивной двойной дверью, на которой блистает вселяющая благоговение надпись «Президент». Вот только вместо секретаря в приёмной сидит привратник. Внимательно выслушав суть проблемы, тот исчезает за дверью президента, затем, спустя некоторое время, он выходит оттуда и приглашает посетителя зайти внутрь. Тот наотрез отказывается, машет руками и упирается всеми силами: «Как я могу, простой смертный!», а привратник вежливо, но настойчиво всё же убеждает посетителя зайти, заверяя в том, что президент ждёт его. Посетитель в последней попытке упрашивает привратника: «Может, вы сами изложите суть проблемы, у вас это лучше получится», на что тот отвечает: «Да я бы с радостью, вот только президент хочет встретиться лично с вами». После недолгих колебаний посетитель всё же исчезает за той самой массивной дверью. Проходит время, и он выходит оттуда со светящимся от радости лицом, его проблема решена. От всего сердца он благодарит привратника. Теперь всем своим друзьям и знакомым он будет рассказывать о том, как сам, лично, беседовал с президентом и как президент решал его проблему. Теперь он сам становится тем привратником, вдохновляющим других самим войти в ту таинственную дверь, доступ к которой есть у каждого смертного.

К сожалению, в христианской церкви институт «привратников» со временем уступил место институту «секретарей», или посредников, тем самым лишая людей возможности личной встречи с Богом.

Алексей Пахоменков

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (262) февраль 2019 г.