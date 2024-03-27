Как предотвратить измену?

Верность… Как сохранить её?

Грех часто сравнивают с болезнью или вирусом, которым заражён каждый человек на земле. Одним из проявлений этой болезни греха является неверность в супружеских отношениях. Вирус неверности есть в каждом человеке. Но, как и с обычными вирусами, пока у человека сильная иммунная система, вирус не проявляет себя и не причиняет вреда. Поговорим о том, что делать, чтобы наш духовный иммунитет оставался высоким.

Понять причины измен

Есть причины и определённые внешние и внутренние факторы, от которых зависит, проявится вирус неверности в человеке или нет. Вот некоторые из них:

эмоциональная неудовлетворённость,

недостаток физической близости с супругом,

трудоголизм,

самоуверенность.

Некоторые исследования также говорят о таких факторах, как мужской пол (мужчины изменяют чаще женщин), возраст (младше 35 и старше 50 лет), высокий статус и материальные возможности, особенности личности, семейная история. «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство» (Библия, Послание галатам 5:19).

Выработать «убеждения верности»

В чём человек убеждён, так он и поступает.

Моя «половинка» самая лучшая, быть ей верным принципиально важно.

Я верю в Бога, а Он запрещает изменять своей супруге.

Мой супруг — дитя Божье, с ним так нельзя.

«Бог … не мирится с неверностью в любви и вероломства не терпит» (Библия, книга Исход 34:14, совр. перевод института перевода Библии при Заокской духовной академии).

Избегать рисков измены

Если оставаться верным своему мужу или жене помогают разумные доводы, то на измену толкают эмоции, разум отключается, совесть замолкает. Как лучше поступать, чтобы эмоции, чувства и гормоны, если уж на то пошло, не брали верх?

Хорошо, если человеку нетрудно гасить свои эмоциональные порывы и гормональные всплески, ставить их значимость на второй план и идти за голосом разума. А если нет? В отношениях есть своеобразная «карта опасных рифов», где, как на карте мореплавателей, отмечены места, ситуации и темы, которых лучше избегать. Например, флирт или разговор по душам. Они — потенциальная угроза, потому что увеличивают риск измены.

Флирт — это разновидность ухаживания, любовная игра, указывающая на возможность или ожидание сексуальных отношений.

Человек нуждается в близком, душевном общении, в том, чтобы его услышали и поняли. Порой (без всякой задней мысли) люди противоположного пола вступают в дружеские отношения. Как правило, на работе. Эта душевная близость в итоге может перейти на уровень близости физической. Человеку женатому (или замужней женщине) такого тесного общения с представителями противоположного пола лучше не допускать: дистанцироваться, иногда вовсе избегать общения, перейти на «вы», в конце концов.

Бороться за свои отношения

В супружеских отношениях всегда два человека, поэтому заботиться об этих отношениях должны оба. Если, конечно, брак для них является ценностью, которую стоит хранить и оберегать.

Самые счастливые семьи — те, в которых и муж, и жена свободны во всём, но при этом ценят свой брак, а забота о верности — забота о высоком качестве отношений.

Если в браке и нужно кого-то как-то контролировать и в чём-то ограничивать, то только себя.

Следить за своими мыслями

«Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (Библия, 1 послание коринфянам 10:12).

Священное Писание приглашает человека к признанию собственной слабости и постоянной самопроверке.

Вопросы для самопроверки:

Не возникает ли у меня регулярная мысль о мимолётном романе с кем-то?

Не фантазирую ли я о том, как было бы здорово вот с этим человеком строить близкие отношения? Как было бы здорово, если бы он (она) был(а) в моей жизни.

Не мечтаю ли я, чтобы мой супруг вдруг исчез, как будто его и не было никогда? (Какая настанет замечательная жизнь!)

«Братия! если и впадёт человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушённым» (Послание галатам 6:1).

Сделать Бога союзником

Бог является Тем, Кто не только создал семью, дал людям образец семьи, но и Кто даёт современным семьям второе дыхание. Он может восстановить семью даже тогда, когда вторая половинка уже глубоко неинтересна и сильно мешает другому жить комфортно и весело.

За отношения можно и нужно бороться обоим участникам и обязательно подключать к борьбе Господа, Который тоже заинтересован в счастье вашей и любой другой семьи.

Каждый человек является сыном или дочерью Бога, поэтому за каждую измену или другую обиду Божьего ребёнка придётся отвечать перед Ним, потому что отношение к Своим детям Он записывает на Свой счёт: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Евангелие от Матфея 25:40). Господу важно счастье каждого отдельного человека. Он поможет стать счастливыми в отношениях, если Его об этом попросить.

Статья составлена по материалам программы «Как предотвратить измену?»

из цикла «Мужчину и женщину сотворил их» телеканала «Три Ангела».

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