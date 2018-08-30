Как сделать первый шаг к Богу

Как грешный человек может прийти к святому Богу?

Многие задают тот же вопрос, который беспокоил людей в день Пятидесятницы, когда, осознав свой грех, они спрашивали: «Что нам делать?» Первым в ответе апостола Петра было слово «покайтесь» (Деяния 2:38). В другой раз, вскоре после этого, он сказал: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши» (Деяния 3:19).

Многие не понимают истинной природы покаяния. Люди сожалеют о грехах и даже внешне изменяют своё поведение, поскольку боятся, что за свои неверные поступки они будут наказаны. Но это не есть покаяние в библейском смысле. Они оплакивают последствия греха, а не сам грех. Греческое слово «метанойя», означающее покаяние, буквально переводилось как «перемена ума». Покаяние подразумевает сокрушение о соделанном грехе и оставление его. Мы не откажемся от греха, если не осознаем его пагубность. До тех пор, пока наше сердце не отвернётся от него, в нашей жизни не произойдёт настоящей перемены.

Недостаточно хорош, чтобы прийти к Христу?

В Евангелии от Луки есть история о двух людях, которые зашли в храм помолиться. Один из них, мытарь, не смея поднять глаз, просил: «Боже! будь милостив ко мне, грешнику» (Луки 18:13). Он считал себя очень грешным человеком, да и окружающие были такого же мнения. Но он чувствовал нужду в Божьем прощении. Второй человек был фарисеем. Он самодовольно заявил Богу: «Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи…» (Луки 18:11). Он был далёк от Бога и потому не сознавал, насколько он грешен.

Если вы осознали свою греховность, не ждите, пока станете лучше. Очень многие считают себя недостаточно хорошими, чтобы прийти к Христу. Вы надеетесь исправиться своими усилиями? Но «может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс — пятна свои? так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» (Иеремии 13:23). Помощь для нас — только в Боге. Мы не должны ждать, пока у нас появятся более убедительные доводы, более святой нрав, пока нам представится более благоприятная возможность. Сами мы ничего сделать не сможем. Мы должны прийти к Христу такими, какие есть.

Бог помилует всех?

Но никто да не обольщает себя мыслью, что Бог по Своей великой любви и милости спасёт даже тех, кто отвергает Его благодать. Крайнюю мерзость греха можно понять только в свете Голгофского креста. Если кто-то утверждает, что Бог слишком благ, чтобы отринуть грешника, пусть он посмотрит на Голгофу.

Христос взял на Себя вину грешных людей и пострадал за них именно потому, что для спасения человека не было иного пути. Без этой жертвы человечество не могло бы избавиться от оскверняющей силы греха и восстановить общение со святыми существами. Чтобы люди смогли снова начать жить духовной жизнью, Христос взял на Себя вину за их непослушание, пострадал за их грехи. Любовь, страдания и смерть Сына Божьего свидетельствуют о чудовищности греха и о том, что избавиться от власти греха и жить более возвышенной жизнью можно только покорившись Христу.

Промедление опасно. Не откладывайте исповедания своих грехов перед Богом!

Подготовила Анастасия Пачина,

по книге Эллен Уайт «Путь ко Христу»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 09 (257) сентябрь 2018 г.