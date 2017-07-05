Молитва: ходатайство

Согласно словарям, ходатайство — это «официальная просьба» (Новый словарь русского языка, Толковый словарь Ожегова, Юридический словарь и т. д.).

К этому краткому определению следует добавить, что в этой статье пойдёт речь о просьбах за других.

Священные Писания содержат множество историй действенности ходатайственной молитвы Богу за других людей.

Первый случай такого рода — это прошения Авраама за жителей Содома (Бытие 18:22–32). Бог ответил положительно на все просьбы патриарха, сколько б человек он ни называл — «[Авраам] сказал: да не прогневается Владыка, что я скажу ещё однажды: может быть, найдётся там десять? Он сказал: не истреблю ради десяти».

Очень ярки также молитвы Моисея за спасение народа; на все его молитвы был получен положительный ответ: «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведёт его на народ Свой» (Исход 32:14); «И послушал меня Господь и на сей раз» (Второзаконие 9:19); «И сказал Господь [Моисею]: прощаю по слову твоему» (Числа 14:20).

Ходатайственная молитва за других представлена в Библии как то, чего ищет Сам Господь: «Искал Я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо Мною в проломе за сию землю, чтобы Я не погубил её» (Иезекииля 22:30).

Почему Бог нуждается в наших ходатайственных молитвах? Ответ лежит в разумении того, что между силами добра и зла продолжается вселенское противостояние. Иллюстрацией этих реалий служат слова Иисуса Христа: «И сказал Господь: Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих» (Луки 22:31, 32). Когда за кого-то возносится ходатайственная молитва, Бог получает право действовать во благо тому человеку.

Есть только одна причина, по которой ходатайства за других неэффективны, — это их упорство в грехе. Порою Господь вынужден говорить: «Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо Мною, ибо Я не услышу тебя» (Иеремии 7:16).

Однако всегда есть и решение: «Иди и провозгласи слова сии к северу, и скажи: возвратись, отступница, [дочь] Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева Моего; ибо Я милостив, говорит Господь, — не вечно буду негодовать. Признай только вину твою» (Иеремии 3:12, 13).

Молитесь ходатайственной молитвой! Бог ищет и ждёт таких просьб!

Виталий Олийник

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (243) июль 2017 г.