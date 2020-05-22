Как сохранить брак

Согласно Библии, единственным поводом для развода может быть нарушение седьмой заповеди «Не прелюбодействуй». Как предотвратить проблемы и сохранить семью?

Не существует несовместимости характеров — существует эгоизм. Не существует безразличия — существует гордость. Любовь может восстать из пепла, ей нужно только помочь в этом.

Один немецкий предприниматель в гонке за прибылью создал сайт — службу оправданий для тех, кто собирается совершить супружескую измену. За определённую плату придумываются несуществующие командировки, вечерние совещания, выдаются даже доказательства, например, грамоты и кубки, если оправданием становится рассказ о поездке на конкурс. По сообщённому клиенту телефону ответит обученная «секретарша», она выдаст фальшивую информацию, которая успокоит вторую половину. Делается всё, чтобы клиент мог беспрепятственно изменять и не заботиться об оправданиях.

Как измену ни назови, она остаётся предательством. Семейные консультанты с многолетним опытом говорят, что измена не случается внезапно. «Инкубационный» период измены — около восьми лет. За это время накапливается напряжение, находятся сотни мелких поводов для недовольства супругом, усугубляются проблемы, особенно эмоциональные, и всё это запутывается в сложный клубок, отношения портятся и теряют прочность. Люди увлекаются кем-то, очаровываются отношениями, обещающими приключения, риск, новизну, — тем, что в браке давно утеряно.

Что делать, если измена всё-таки произошла?

Неразрешимых проблем нет, есть люди, которые не хотят продолжать бороться. Необходимо искать решение вместе с супругом. Это не просто признание виновной стороной своего проступка, но и понимание того, как развивался процесс, это поиск причин, которые привели к измене и их устранение. Также в этой ситуации на помощь могут прийти искренняя молитва и прощение.

Самая распространённая причина разводов

Многие доводы, которые выдвигаются, чтобы разорвать супружеские отношения, — не более чем оправдания. Люди придумали даже весьма популярную отговорку: «Не сошлись характерами».

Ответственность, воля, прощение, обязательства и вера в Бога творят чудеса. Тот, кто решает сделать выбор, не виня обстоятельства, кто принимает на себя обязательства в отношении человека, с которым состоит в браке, и особенно тот, кто живёт настоящей верой в живого Бога, не нуждается в разводе. У него в руках секрет успешной семейной жизни.

Как вернуть былую романтику отношений?

Романтика не приходит сама собой. Она требует времени и стараний. Отношения необходимо взращивать. Иначе они умрут. Как это сделать? Вот несколько простых советов. Вместо того чтобы раздражаться, читая их, лучше отважьтесь применить их в своей семье, даже если у вашего спутника глаза на лоб полезут от неожиданности.

Чаще восхищайтесь своим супругом (супругой). Попробуйте сосредоточиться и увидеть не только плохие, но прежде всего положительные черты характера или внешности. Скажите ему (ей) об этом.

Примите решение «встречаться» раз в месяц. Вспомните, что вам нравилось делать до того, как вы поженились? Выберите место, куда вы сможете пойти и быть там только вдвоём — без детей и друзей. Подготовьтесь к этой встрече — наденьте особенную одежду, подарите друг другу приятные мелочи. На свидании нельзя говорить о делах и проблемах, но делиться своими чувствами, шутить, вспоминать о хорошем. Хотя бы на некоторое время выключайте телефон.

Как ещё можно организовать свидание? Прогуляйтесь по парку, покатайтесь на велосипедах, поужинайте при свечах. Пусть при этом вас сопровождает море позитива. Совместно проведённое время — это великая ценность.

Как ещё можно организовать свидание? Прогуляйтесь по парку, покатайтесь на велосипедах, поужинайте при свечах. Пусть при этом вас сопровождает море позитива. Совместно проведённое время — это великая ценность. Сделайте своему спутнику жизни что-то незаметно. Например, положите в карман любовную записку.

По возможности завтракайте, обедайте и ужинайте вместе, делайте совместно ежедневные дела.

Чаще держитесь за руки.

Встречайте мужа (жену) по дороге с работы вместе с детьми. Когда вы увидите его (её), помашите и запрыгайте от радости.

Жизнь коротка. Старайтесь праздновать вместе ваши достижения и победы, каждый прекрасный момент.

Составьте список того, что может сделать ваш муж или ваша жена, чтобы дать вам почувствовать себя любимой (любимым). Один муж уже много лет хранит подобный список и часто делает что-то приятное для своей жены (без напоминаний). Он знает, что всё, что есть в этом списке, — это надёжный способ помочь ей чувствовать себя особенной, ведь она написала его. Она ценит его усилия и ощущает себя любимой.

Никогда не жалуйтесь на свою половинку друзьям или родным — это самое верное средство разрушить отношения.

Если вы добавите романтику в монотонность повседневной жизни, наполненной рутинными делами и обязанностями, вы почувствуете себя любимыми и станете сильнее.

И помните: третий в семье не лишний, если этот третий — Господь. Он сказал о брачном союзе: «В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Евангелие от Марка 10:6–9).

Подготовила Наталья Скороход

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2020 г.