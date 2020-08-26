Как сохранить здоровье мозга

Мозг управляет всеми функциями организма. Здоровый и работоспособный мозг — самая важная составляющая всего организма.

Основные потребности мозга — это кислород и глюкоза. Без них мозг просто не может работать. Головной мозг потребляет в среднем в 10 раз больше кислорода, чем другие органы. Оставшись лишь на несколько минут без кислорода, нейроны начинают гибнуть.

Чтобы улучшить поступление кислорода в мозг, необходимо:

дышать свежим воздухом;

регулярно делать дыхательные упражнения, особенно если приходится вести малоподвижный образ жизни;

выполнять аэробные физические упражнения, например, заниматься быстрой ходьбой;

следить за здоровьем лёгких;

избегать употребления продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и холестерина, стараться употреблять больше антиоксидантов. Это улучшит состояние артерий и предотвратит их закупорку.

Глюкоза — основное «топливо» для нейронов. Без неё мозг не может работать. Но не все источники глюкозы хороши для мозга. Цельнозерновые продукты богаты растительной клетчаткой, которая регулирует скорость высвобождения глюкозы во время пищеварения и поддерживает её количество в крови на необходимом уровне. Кроме того, они обладают низким гликемическим индексом. Это означает, что их потребление не вызывает резкого колебания уровня сахара в крови. Клетчаткой богаты также корнеплоды и фрукты.

Белый хлеб, выпечка, сахар, очищенная мука бедны клетчаткой и обладают высоким гликемическим индексом, а значит, вызывают резкие подъёмы уровня глюкозы в крови, после которых следуют резкие спады. Для мозга важно, чтобы уровень глюкозы был постоянным.

Чтобы улучшить подачу глюкозы в мозг, необходимо плотно завтракать. Завтрак должен состоять из цельнозерновых продуктов, корнеплодов, фруктов или бобовых. Такой завтрак гарантирует поступление глюкозы в мозг в течение всей первой половины дня, когда люди активно занимаются работой и учёбой.

Приём пищи по расписанию помогает поддерживать постоянный уровень глюкозы в крови, необходимый для хорошей работы мозга; даёт возможность устояться биологическим ритмам; даёт возможность органам пищеварения получать необходимый отдых.

На состояние мозга влияют наши повседневные привычки. Особенно важны употребление воды, отдых, физическая активность и свежий воздух.

Защита мозга от физических воздействий

Остерегайтесь любых физических воздействий, способных причинить вред мозгу. Избегайте видов спорта, где вероятны удары по голове. В результате исследования выяснилось, что у пловцов и бегунов память сохраняется лучше, чем у футболистов. Разницу объясняют тем, что футболисты чаще получают травмы.

Электромагнитное излучение способно вызвать поражения мозга. Будьте осторожны с мобильными телефонами. Особенно это касается детей, потому что их ткани более чувствительны.

Защита от химического воздействия

Наш мозг очень уязвим и для химических воздействий: алкоголя, никотина, наркотиков. Будьте осторожны с употреблением кофе и других кофеиносодержащих напитков. Безалкогольные напитки, ряд средств для похудения, чай, особенно чёрный, некоторые лекарства могут содержать большое количество кофеина. Кофеин изменяет нормальную работу мозга и вызывает привыкание; сужает сосуды, что уменьшает приток крови и снабжение нейронов кислородом; вызывает бессонницу, а у детей —беспокойство и гиперактивность. Кроме того, кофеин увеличивает предрасположенность к депрессии, паническим состояниям и другим психическим расстройствам.

Ещё одна химическая угроза мозгу — свободные радикалы. Эти агрессивные частицы вызывают болезнь Альцгеймера, преждевременное старение и другие формы дегенерации мозга.

Свободные радикалы можно легко нейтрализовать с помощью содержащихся в растениях антиоксидантов. Основные антиоксиданты — это витамины С, Е, флавоноиды, каротиноиды, такие как бета-каротин (провитамин А), аллицин, содержащийся в чесноке, и другие фитовещества, содержащиеся в растительной пище и лекарственных травах.

Лучший источник антиоксидантов — цветные овощи и фрукты. Чем ярче цвет, тем сильнее по своему действию антиоксидант. Регулярное употребление таких продуктов помогает сохранить здоровье мозга.

Среди продуктов, богатых антиоксидантами, особо выделяют гранатовый сок, чернику, лесные и садовые ягоды, семена кунжута, чеснок. При употреблении в пищу виноградных косточек увеличивается содержание антиоксидантов в нейронах головного мозга. Специалисты рекомендуют шпинат и спирулину, которые восстанавливают повреждённые участки мозга. Пальмовые и кокосовые масла содержат в большом количестве токотриенол — разновидность витамина Е, мощного антиоксиданта и нейропротектора, способного защищать нейроны от самых разнообразных токсинов. Кроме того, потребление токотриенола после инсульта восполняет нанесённый ущерб мозгу и защищает нейроны от гибели при недостатке кислорода.

Психологическая и духовная забота о мозге

Если мы хотим, чтобы наш мозг выполнял свои функции самым лучшим образом, нам нужно тренировать свой ум, развивать эмоциональную устойчивость и быть духовными личностями. Доверие и надежда восстанавливают когнитивные функции мозга и улучшают его работу. Надеяться и верить нашему мозгу так же необходимо, как получать кислород и глюкозу. У верующих людей, живущих насыщенной духовной жизнью, потенциал к проявлению доверия и надежды выше, как и когнитивные функции. К такому заключению пришли исследователи Университета Техаса.

Джордж Памплона-Роджер, «Здоровое тело»

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2020 г.