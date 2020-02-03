Как ты относишься к Христу?

Знаете ли вы, что Христа не крестили в раннем возрасте? Зато родители принесли малыша Иисуса в храм для совершения обычного в те дни обряда посвящения младенцев. И тут произошло нечто интересное…

Обычное дело

Через сорок дней после рождения Христа Иосиф и Мария взяли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом и принести предписанные законом жертвы.

Для священников посвящение младенцев было повседневной работой. Они обращали внимание на детей и родителей, только если видели, что семья богата или принадлежит к знатному сословию. Когда Иосиф и Мария пришли в храм со своим Младенцем, в их внешнем виде не было ничего, что привлекало бы внимание. Они принесли жертву, которая была по средствам самым бедным людям.

Кто бы мог подумать?

Священник совершил обычное служение. Затем он взял Младенца на руки, подержал перед жертвенниками. Отдав Его матери, он записал имя «Иисус» в списке первородных. Он не думал, что его рука выводила имя обещанного Спасителя мира. А ведь именно Его явление предсказывали пророки! Его прихода ждали верующие всех предыдущих веков!

День, о котором мечтал Симеон

Священник смотрел на Иисуса как на обычное дитя, не видя и не чувствуя ничего исключительного, но всё же церемония не прошла незамеченной. «Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святой был на нём. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня» (Евангелие от Луки 2:25, 26).

Войдя в храм, Симеон видит семью, представляющую своего Первенца священнику. Их вид свидетельствует об их бедности, но Симеон внимает Духу Святому. Он глубоко потрясён тем, что Младенец, которого сейчас посвящают Господу, это и есть долгожданный Спаситель. Симеон берёт Иисуса на руки и вверяет Господу. Радость, какой он никогда ещё не испытывал, наполняет его душу. Поднимая Младенца Спасителя к небесам, он говорит: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твоё, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля» (Евангелие от Луки 2:29–32). Пока Иосиф и Мария дивились словам Симеона, старец благословил их и сказал Марии: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие пройдёт душу, — да откроются помышления многих сердец» (Евангелие от Луки 2:34, 35).

Пророчица Анна

В этот момент в храм вошла пророчица Анна и подтвердила свидетельство Симеона о Христе. Когда Симеон говорил, лицо её просияло, и она искренне благодарила Бога за то, что удостоилась видеть Христа Господа.

Эти смиренные почитатели Бога не напрасно изучали пророчества. Но те, кто занимал места правителей и священников в Израиле, не увидели Света жизни.

Мария и цена престола

Мария, мать Иисуса, размышляла о глубоком и далеко простирающемся пророчестве Симеона. Когда она смотрела на ребёнка, лежащего у неё на руках, и вспоминала слова, сказанные пастухами Вифлеема, её душу наполняли светлая радость и надежда. Однако Мария не вполне понимала суть миссии Христа. Она ожидала, что её Сын будет царствовать на престоле Давидовом, но через Симеона ей было открыто, что путь Иисуса в этом мире будет тернистым. В словах, обращённых к Марии, «и Тебе Самой оружие пройдёт душу» Господь даёт матери Иисуса понять, что на её долю выпадут немалые страдания за Сына.

Каковы твои помышления?

«Да откроются помышления многих сердец». Что могли значить эти слова? Во-первых, Сам Бог открыл нам Своё сердце — бескорыстное и любящее, — когда отдал Иисуса, Своего Сына, на борьбу и страдания ради нашего спасения. Князь тьмы, дьявол, также проявил свой характер, представ перед всей Вселенной как враг Бога и людей, как беспощадный убийца и губитель. На Голгофе любовь и себялюбие встретились лицом к лицу. Они были явлены миру во всей своей полноте: Христос, Который жил только для того, чтобы утешать и благословлять, и сатана, предавший Его смерти, проявивший тем самым ненависть к Богу.

Благодаря жизни и смерти Христа обнаружились также и помыслы человеческие. Вся жизнь Иисуса была призывом к самоотречению. Она выявила и цели людей. Одни пришли к Богу. Другие же жили для себя и принадлежали царству сатаны.

Дорогой друг, пока ещё есть время, не отвернись равнодушно от Младенца, посланного в мир ради твоего спасения. Наступит день, когда Иисус снова придёт на землю, но уже не беспомощным малышом, а Царём царей, чтобы принять в вечную радость тех, кто заметил Его, кто не прошёл мимо, кто строил с Ним отношения и соблюдал то, что Он заповедал, кто, живя на земле, был не от мира сего: любил и жертвовал до конца, как Господь наш и Спаситель Иисус Христос.

Подготовила Ирина Руканова

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2020 г.