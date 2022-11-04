Сдержал ли ты обещание?

Самолёт начинает трясти… Или внезапно на твою полосу на бешеной скорости выскакивает очередной неразумный обгоняла… Или родной человек находится между жизнью и смертью… Или… Много бывает ситуаций, когда люди готовы пообещать Богу что угодно, лишь бы всё обошлось. А что происходит, когда беда миновала?

Из всех болезней, известных на Востоке, самой страшной была проказа. Неизлечимый, заразный, приводящий к ужасным последствиям, этот недуг наводил страх даже на самых смелых людей. Поражающая весь организм, неизлечимая, смертельная болезнь считалась символом греха. По существовавшему закону прокажённый объявлялся нечистым. Он умирал для общества. Всё, к чему бы он ни прикоснулся, считалось нечистым. Воздух заражался его дыханием. При малейшем подозрении в этой болезни человека осматривали священнослужители, чтобы решить его судьбу. Тот, кого объявляли прокажённым, оказывался оторванным от семьи и изгнанным из общества израильского. Такой человек был обречён общаться только с себе подобными.

И вот десять прокажённых слышат о том, что человек по имени Иисус исцеляет болезни. У них появляется надежда. Когда великий Учитель, наконец, появляется в их поле зрения, они, стоя поодаль, начинают кричать и умолять помиловать их. Они отдали бы всё, чтобы вновь обрести здоровье. Наверняка прокажённые уже многое пообещали Богу в случае исцеления. А теперь настал решающий момент.

Иисус замечает их и велит прокажённым пойти показаться священникам. Они с верой отправляются в путь, а по дороге ощущают, что страшная болезнь оставила их. Вы только представьте себе их радость! Они смогут вернуться домой, обнять родных, вновь стать для них опорой и поддержкой! Теперь у исцелённых есть будущее, есть планы… Но за этой всепоглощающей радостью забывается Тот, Кто стал её причиной. Поразительно, как быстро люди забывают доброе! Только у одного из десяти просыпается чувство благодарности, только один чувствует себя великим должником Христа, Который совершил для него чудо. Этот человек возвращается, славя Бога, и в величайшем смирении падает к ногам Христа. Кстати, этот человек был пришельцем, тогда как остальные были иудеями.

Поэт Игорь Плохатнюк так описывает произошедшее:

Иисус исцеляет десять прокажённых

Иисус, входя в одно селенье,

Увидел десять человек —

Толпой стоявших в отдалении,

Проказой мучимых, калек.

Они, Его увидев тоже,

Все громко начали кричать:

«Мы ближе подойти не можем,

Но молим с нас проказу снять!»

Иисус ответил: «Покажитесь

Скорей священникам, когда

От хвори вашей исцелитесь!

А после жду вас вновь сюда!»

Спеша священству показаться,

В пути больные видят вдруг —

Им больше нечего бояться!

Их всех покинул злой недуг!

Ликуя, с радостью огромной,

Скорей домой они бегут,

Забыв о зле и доле скорбной…

Теперь их дни отрады ждут!

И лишь страдалец-самарянин

Вернулся сразу же к Христу.

«Спасибо, Боже наш! Ты с нами»,

Был слышен крик аж за версту.

— Ты что один, а не со всеми? —

Спросил Иисус здоровяка.

— Они ушли, сказав, что семьи

Сейчас их ждут наверняка…

К сожалению, многие и сегодня поступают подобным образом. Сколько раз мы слышим истории людей, которые в определённый момент, находясь в трудных обстоятельствах, что-то пообещали Богу, если Он избавит их. Но вот проблема чудесным образом решается, человек счастлив, а Господь и обещания Ему забыты. Чудо уже не кажется чудом, всё списывается на стечение обстоятельств.

Друг, вспомни: может, и ты давал Богу обещания. Не наступило ли время вспомнить о них?

Не забудь Бога, когда ты получишь то, о чём молился

Господь непрерывно творит всё для блага людей: от Него постоянно исходят щедрые дары. Он поднимает больных со смертного одра. Он спасает людей от опасностей, которые им не видны. Он посылает ангелов небесных для охраны. Но это не производит на людей никакого впечатления. Господь отдал все богатства Неба, чтобы спасти людей, но они забывают о Его великой любви. Неблагодарные, они закрывают свои сердца для Бога.

«Когда даёшь обет Богу, то не медли исполнить его, потому что Он не благоволит к глупым: что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить» (Библия, книга Екклесиаста 5:3, 4).

Перестаньте жить так, как будто Бога нет. Вспомните свой путь и свои обещания. Не успокаивайте совесть: «Жизнь закрутила». Сегодня самое время поблагодарить Бога за Его водительство и сказать вместе с библейским пророком Ионой: «Что обещал, исполню: у Господа спасение!» (книга пророка Ионы 2:10).

Ирина Руканова

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2022 г.