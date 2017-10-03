Как улучшить отношения в семье

Если в ваших отношениях с людьми необходимо что-то изменить, исправить, то знайте, что прочные нити доброты и признательности — самый лучший материал для этой цели.

Счастье завоёвывается небольшими, казалось бы, ничего не стоящими знаками внимания. Признательность всегда вознаграждается. Критическое отношение — никогда. Понимание, открыто выраженная нежная привязанность — вот на чём строятся счастливые отношения.

Но порой сердечность и признательность отбрасываются и забываются. Иногда, как я с горечью обнаружил, необходимо произвести некоторые изменения, попытаться что-то исправить, пересмотреть свои взгляды, признать свою вину. Иногда накануне бури на супружеском корабле следует чуть туже затянуть все канаты, прежде чем отважиться преодолеть опасные пороги. Среди известных мне счастливых браков на одном из первых мест находится брак Виктора и Ольги.

Виктор был рубаха-парень, а Ольга — скромная затворница. Он всегда был душой компании, а она оставалась в тени. Но они, похоже, прекрасно дополняли друг друга. Нередко можно было видеть, как они сидят, взявшись за руки, и лукаво улыбаются друг другу, словно читая некое тайное послание, адресованное только им двоим.

Однажды они давали званый ужин. Несколько раз Виктор заглядывал на кухню и предлагал свою помощь. Наконец она поручила ему разливать напитки. И когда всё было готово, он обслужил её первой! Не знаю, что он читал о правилах хорошего тона, но она сидела сияющая, как если бы полагалось поступать именно таким образом. Ужин был великолепен. Во время общего разговора он несколько раз спрашивал её мнение о том или ином предмете, причём внимательно выслушивал её ответы.

После ужина кто-то из гостей отозвал Виктора в сторону и спросил, в чём секрет его счастливого брака.

«Должен вам сказать, — ответил Виктор, — что так было не всегда. Первые несколько лет наша совместная жизнь была очень непростой, пока мы не осознали, что надо что-то предпринять. И тогда мы решили составить список того, что нам не нравится друг в друге. Списки получились ужасно длинными, но Ольга всё же дала мне свой, а я ей — свой. Читать было страшно неприятно. Там было такое, о чём мы никогда не высказывались вслух и о чём не давали понять каким-нибудь другим способом. Затем мы сделали то, что вам, может быть, покажется глупостью. Мы вышли из дома и сожгли эти списки возле мусорного бака, наблюдая, как они исчезают в огне, и впервые за долгие месяцы обняли друг друга. Потом вернулись в дом, и каждый из нас написал список всех тех хороших качеств, которые нам удалось выискать друг в друге. Это заняло немного времени. Это было трудно, потому что тогда наш брак находился в критическом состоянии. Но мы за него держались.

Затем мы сделали ещё одну вещь, которая тоже покажется вам ребячеством. Пройдёмте в спальню, я вам покажу». И он провёл своего гостя в опрятную, уютно обставленную спальню. А там, на самом видном месте, висели в красивых рамках два написанных от руки списка.

«Если у нас и есть какой-то секрет, то он перед вами», — заключил Виктор. И он рассказал, что всякий раз, когда шёл на работу, вспоминал свой список, и так мысленно снова и снова он повторял его каждый день. «Теперь мне кажется, что Ольга — самый замечательный человек на свете, — добавил он. — И я догадываюсь, что она думает обо мне так же. Вот и всё».

Именно преодоление всего дурного и умение вознести доброе на должную высоту составляет сокровенную сущность долговечного брака. Этим молодым супругам принадлежал рай, созданный не кем-то, а ими самими. Главное — каким образом: при помощи двух нацарапанных от руки списков в рамочках! Помните слова апостола Павла? «Любовь… не радуется неправде» (1 Коринфянам 13:4, 6). Выбросьте неправду в мусорный ящик — буквально. Сожгите её!

Дайте выход своим страстям каким-нибудь другим способом. Ссоры никогда не проясняют атмосферу — они способны только отравить её, оставляя в душе глубокие раны. Важно помнить, что под влиянием момента мы добиваемся противоположного результата, — война есть война, какими бы средствами она ни велась, — кулаками или эпитетами. Раны, нанесённые словами, подчас более страшны, чем удары.

В каждой семье могут возникать разногласия и противоречия во мнениях, которые сразу же необходимо обсудить. Хорошее правило — никогда не ложиться спать, пока недоразумения, если таковые имеются, не будут рассеяны. Апостол Павел советует: «Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдёт во гневе вашем; и не давайте места диаволу» (Ефесянам 4:26, 27).

Джордж Вандеман, «Ваша семья и ваше здоровье»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (246) октябрь 2017 г.