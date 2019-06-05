Уроки из детства Иисуса

Чем нынче наполнено детство? Детский сад (пусть даже самый хороший), множество кружков и секций, потом школа с домашними заданиями до позднего вечера, и немного времени для игр (как правило, компьютерных)… Прогулки на свежем воздухе? Разумеется! По пути в школу и обратно. Какой разительный контраст с детством Иисуса! И давайте не будем говорить, что другие наступили времена. Просто мы привыкли выбирать то, что выбирает большинство. Может, стоит что-то поменять?

Жизнь в скромности

Детство и юность Иисуса прошли в небольшой горной деревне. Он прошёл мимо домов богатых, чертогов царей и знаменитых центров учёности, чтобы поселиться в незаметном маленьком и даже презираемом Назарете.

Библия о детстве Иисуса

Поражает значительность краткого описания первых лет жизни Иисуса: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нём… Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков» (Евангелие от Луки 2:40, 52). Он обладал живым и проницательным умом, не по годам глубоким и мудрым, характером удивительно гармоничным. Ум и тело Его развивались постепенно, в соответствии с законами роста детей. Уже в детстве в характере Иисуса проявлялась особая привлекательность. Он всегда был готов помогать другим, проявляя в отношениях с людьми бесконечное терпение, отличался правдивостью, никогда не позволяя себе никаких компромиссов с совестью.

С Богом знакомили в семье

Верующие люди в Израиле всегда серьёзно относились к наставлению молодёжи в истине. Псалмы, молитвы, Священное Писание преподносились детям в доступной форме. Родителям следовало открывать своим детям, что закон Господень является выражением Его характера: что если они воспримут всем сердцем принципы этого закона, то в их уме и душе отразится образ Божий. Обучение проводилось в основном в виде бесед, но молодых людей учили также читать Писания.

Общение с Богом посредством молитвы развивает умственные и нравственные способности, а наши духовные силы укрепляются, когда мы приучаем себя размышлять о духовном.

Иисус не учился в популярной школе

Отрок Иисус не обучался в школе при синагоге. Во времена Христа считалось, что если в городе не занимаются религиозным обучением молодёжи, то он проклят Богом. Однако религиозное просвещение стало чисто формальным. Предания в значительной степени вытеснили Писание. Подлинное образование должно было направлять юношей, «дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли» (Библия, Деяния апостолов 17:27). Но иудейские учителя уделяли основное внимание обрядам. В этой системе образования не было места для опыта, который человек приобретает через личное постижение Слова Божьего. Ученики, целиком занятые изучением внешних сторон религии, не имели времени побыть наедине с Богом. Он обращался к их сердцам, но они не слышали Его голоса. Плод такого воспитания — узость и ограниченность ума.

Наставники Иисуса

Мать была первым учителем Иисуса. Он постигал истину из её уст и из Писаний пророков. Юноша Иисус тоже не стремился учиться в школах раввинов. Он не нуждался в образовании, которое можно было получить там, потому что Сам Бог был Его наставником.

Иисус не был безграмотным

Вопрос, заданный во время земного служения Христа: «Как Он знает Писания, не учившись?» — не означает, что Иисус не умел читать. Да, он не получил традиционного образования у раввинов, но много чему научился в семье и на природе. Знания, полученные Иисусом, и мы можем приобрести.

Чему учился Иисус?

Вдали от мирской суеты Спаситель изучал жизнь растений, животных и существо человека. С ранних лет Он стремился к одной цели: быть благословением для других. Исследуя жизнь растений и животных, Он находил новые пути и средства изложения истины. Он постоянно искал в видимом мире подтверждение Божественной правды. Притчи, которыми Он так любил изъяснять Своё учение, показывают, насколько открыт был Его Дух влиянию природы и как много духовных уроков Он извлёк из окружающей Его жизни.

Всестороннее развитие

Любой ребёнок может получить те же познания, какие получил Иисус. Когда мы пытаемся познакомиться с нашим Небесным Отцом через Его Слово, ангелы приближаются к нам, наш разум укрепляется, наши души возвышаются и очищаются, и мы становимся более похожими на нашего Спасителя. И если мы видим что-то прекрасное и величественное в природе, наша любовь к Богу возрастает. Имея дух благоговения, человек воодушевляется, приходя в соприкосновение с Бесконечным через Его дела. Общение с Богом посредством молитвы развивает умственные и нравственные способности, а наши духовные силы укрепляются, когда мы приучаем себя размышлять о духовном.

Иисус испытал бедность, самоотречение и нужду, и это тоже оберегало Его от зла. В Его жизни не было ни праздных минут, которые создают условия для искушений, ни бесцельно проведённых часов — лазеек для порочных мыслей.

Иисус противостоял дурному влиянию

Иисус жил в согласии с Богом. Когда Он был ребёнком, то думал и говорил как ребёнок, ни одно пятнышко греха не искажало в Нём образ Божий. Но и Он не был свободен от искушений. Надо отметить, что порочность жителей Назарета даже вошла в пословицу. Дурная слава была у этого города. Это видно из вопроса Нафанаила: «Из Назарета может ли быть что доброе?» (Евангелие от Иоанна 1:46). Иисус жил там, где характер Его мог быть подвержен испытанию. Ему надлежало быть постоянно на страже, чтобы сохранить Свою чистоту. Он вынужден был переносить те же трудности, с которыми сталкиваемся и мы, чтобы сделаться примером для нас.

Труд против растления

Детство Иисуса, которое Он провёл в бедности, было не тронуто противоестественными привычками испорченного века. Работая за плотницким верстаком, неся груз домашних забот, познавая уроки послушания и упорного труда, Он восстанавливал силы на лоне природы, познавая которую стремился понять её тайны. Он изучал Слово Божье, и самыми счастливыми были для Него те часы, когда Он мог, окончив Свои занятия и труды, идти в поля, чтобы размышлять среди безмолвия долин, общаться с Богом на склоне горы или в лесу под сенью деревьев. Раннее утро часто заставало Его в каком-нибудь уединённом месте, погружённым в раздумья, исследующим Писание или за молитвой. Радостным пением Он приветствовал рассвет. Песнями благодарения Он делал радостными часы Своего труда.

Бедность не порок

Родители Иисуса были бедны, и их благополучие зависело от каждодневного труда. Иисус испытал бедность, самоотречение и нужду, и это тоже оберегало Его от зла. В Его жизни не было ни праздных минут, которые создают условия для искушений, ни бесцельно проведённых часов — лазеек для порочных мыслей. Иисус избегал искушений в той мере, в какой это было возможно. Ни выгода, ни удовольствия, ни похвала, ни осуждение не могли вынудить Его согласиться на злое дело. Он обладал не только мудростью, чтобы различить зло, но и волей сопротивляться ему.

Отец учит ремеслу

Иисус был исполнительным, любящим и послушным сыном. Он научился ремеслу, трудясь в плотницкой мастерской вместе с Иосифом. Иисус не использовал Свою Божественную силу, чтобы уменьшить выпадающие на Его долю проблемы или облегчить нелёгкий труд.

Физический труд вместо спорта

Когда Иисус трудился, Его тело и ум развивались. Он не расходовал беспечно Свои физические силы, но старался сохранять здоровье и выполнять любую работу наилучшим образом.

Выводы

Выводы пусть каждый сделает сам, но очевидно, что для гармоничного развития ребёнка нужны духовное наставление, природа, время тишины и размышления, полезный физический труд, надёжный друг и учитель в лице богобоязненной матери, пример родителей. И пусть лучше там, где мы живём, не будет хорошей государственной школы, чем не будет лесов, полей, рек и неба, не закрытого многоэтажками мегаполисов.

Подготовила Александра Третьякова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (266) июнь 2019 г.