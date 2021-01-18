Опыт, умноженный на 11. Как воспитать хороших людей

У Якова Петровича и Натальи Владимировны Балан очень большая семья. После того, как родные дети выросли, пастор на пенсии и его супруга решили взять на воспитание приёмных детей. Они поделились с нами принципами, которые помогли воспитать детей верными христианами и успешными людьми.

— Что в первую очередь вы прививаете детям?

Н. В.: Первое — это отношения с Господом. Правда, в этом мне было трудно. Из четырёх детей первые трое — погодки, поэтому для общения с Богом у меня было только раннее утро. Но я вставала очень рано, читала Библию. Когда дети просыпались, они видели, чем мама занимается, и после мне почти не нужно было их учить читать Библию.

Второй принцип — мы учим детей трудолюбию, чтобы они всегда были в работе. Свободное время должно быть посвящено какому-то труду, например, помощи по дому.

Я. П.: Я был пастором, но кроме этого в городах, где я совершал служение, строил молитвенные дома. И всех детей брал с собой на работу.

— И все строили?

Я. П.: Все, даже девочки кирпичи клали. Я поднимаю углы, протягиваю шнуры, бери мастерок, раствор и вперёд.

— Некоторые люди говорят, что у детей должно быть больше свободного времени.

Я. П.: Больше свободного времени — это для того, чтобы было больше искушений. Безделье больше всего приводит к греху, к разрушению таких детей.

Н. В.: Это большое благословение, когда дети постоянно заняты. С приёмными детьми по утрам мы делаем уроки, потом у каждого есть обязанности — один моет полы, другой — на кухне. Например, Дима — ему 16 лет. Он хлеб, пироги печёт, обеды, завтраки готовит, паштеты — всё может делать. У детей работа превращается в удовольствие.

— А как же отдых?

Я. П.: На отдых есть ночь и суббота. Ещё мы им даём велосипеды. Час или полтора идите и катайтесь на велосипедах. Или я сам иду с ними.

Н. В.: Дети любят, когда папа с ними вечером гуляет. Сами они тоже гуляют каждый день. Когда у нас много снега, здесь одни крепости построены.

У нас есть куры, козы. Для детей ухаживать за ними — удовольствие. Никита с Сашей пасут коз. Кур дети на руках всё время носят. А животные же на улице, это тоже прогулка.

— Какую работу ваши дети делают по дому?

Н. В.: Всё делают. Дом большой. Мы занимаем два этажа. Стёпа, ему всего 11 лет, первый этаж прибирает. Аня-маленькая второй этаж прибирает. Дима с Аней готовят обед, завтрак. Никита с Сашей пасут коз, кормят их. Данил с папой занимается тем, что с машиной связано, моет машину. Никита очень любит с пчёлами папе помогать. Больше никто не идёт, все боятся пчёл, а Никита идёт и помогает. У каждого свои постоянные обязанности. Не нужно говорить: «Ты то сделай, ты это сделай».

Когда я родных растила, я ещё не знала о семейном образовании. А сейчас, когда я воспитываю приёмных детей, это один из важных принципов, чтобы дети учились дома.

И ещё один принцип — служение в церкви. Когда дети участвуют в служении, им не скучно в церкви. Они и сейчас все служат Богу.

Ещё очень важно проводить ежедневные семейные богослужения утром и вечером.

Я. П.: Мы каждый день поём, читаем и молимся. Пение влияет особенно на детский восприимчивый разум. Поэтому те, кто хочет иметь верующих детей, должны показывать им пример. Без этого ничего не получится.

Также мы должны детей растить в послушании. Если они не слушают родителей, они не будут слушать и Бога.

Н. В.: В целом, если мы хотим, чтобы наши дети росли и верными Богу, и умными, мы, конечно, должны много в них вкладывать. Если мы поступаем так, то потом получаем дивиденды.

Беседовала Мария Коровина

Родные дети:

Кристина — открыла вместе с мужем магазин здорового питания, воспитывает 11 детей.

Даниил — руководитель Центра здоровья в Ставропольском крае.

Инна — кандидат экономических наук, преподаватель, воспитывает 8 детей.

Елена — журналист, вместе с мужем руководит Центром здоровья в Донецкой области.

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2021 г.