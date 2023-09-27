Как воспитать ответственность и не сломать ребёнка

Контроль ребёнка от и до, лишение его права решать и ошибаться — так поступают многие родители, думая, что этим проявляют свою любовь и заботу.

Ребёнка можно и нужно учить самостоятельности и ответственности, чтобы в будущем из него вырос самостоятельный и ответственный взрослый.

Сферы, в которых возможно воспитание ответственности

Физические навыки и самообслуживание

Самостоятельно одеваться и раздеваться, два раза в день чистить зубы и умываться, ходить в туалет, расчёсывать волосы дети учатся постепенно. Нельзя требовать от годовалого ребёнка, чтобы он не забывал чистить зубы каждый вечер. Странно перед выходом в школу завязывать ребёнку шнурки.

Личная территория и личные вещи

Каждый человек (ребёнок не исключение) нуждается в своей территории и только своих вещах. Но что с поддержанием чистоты и порядка в своей комнате? Малыш умеет разбрасывать игрушки, а вот после игры расставлять их по местам — вряд ли. Не нужно требовать это от него. В то же время странно, когда мама сама каждый день заправляет постель подростку.

Учёба в школе

Делать за ребёнка его школьные задания не нужно в любом классе. А вот объяснить, поддержать, мотивировать, помочь, наоборот, можно всегда. Если родитель дотошно проверяет домашние задания, следит, чтобы дитя не опаздывало на занятия, и несёт ответственность за его успеваемость вплоть до 11 класса, он поступает неправильно.

Отношения вне семьи

Дети с возрастом усваивают правила и нормы поведения в обществе. Соответственно растёт и мера их ответственности по выстраиванию отношений с людьми вне семьи. На каком-то этапе родители должны перестать контролировать эту сферу жизни ребёнка и ограничиться поддержкой советами и делом по просьбе.

Интернет и соцсети

Очень велико искушение тотально контролировать своего ребёнка в интернете. Что он выкладывает в соцсеть, с какими людьми общается, в каких группах состоит, какие приложения ставит на свой телефон. Всё это нужно. Но гораздо нужнее доходчиво объяснить ему правила безопасности поведения и общения в сети.

Сколько ответственности дать ребёнку?

Психологи говорят об основном принципе воспитания ответственности у детей — принципе «воронки», расширяющейся вверх по мере взросления ребёнка. Идея в том, что ребёнок должен нести ответственность в том объёме, с которым он хочет и может справиться. Не больше и не меньше.

Здравый смысл

Здравый смысл — главный помощник в воспитании ответственного ребёнка. Роль родителей заключается в том, чтобы вовремя отслеживать психологическую, физическую, интеллектуальную, моральную готовность ребёнка к той или иной ответственности и не скатываться в гиперопеку и отставание в развитии с одной стороны и недостаток внимания и хаос в развитии с другой.

Естественное желание всё уложить в чёткие рамки в этом деле не сработает. Каждый ребёнок индивидуален, поэтому нет и не может быть жёстких возрастных рамок, когда и сколько ответственности возлагать на детские плечи. Только примерные ориентиры. Мягкие границы. И, конечно, родительская любовь и забота.

Просто воспитание

Если родители всё делают правильно, чувство ответственности и способность нести ответственность прививаются ребёнку самым естественным образом. По-другому просто не получится.

Ответственность и свобода

Ответственность — это не клетка; свобода — не вседозволенность. Понятие ответственности тесно связано с понятием дисциплины и всё это вместе — с воспитанием. Дисциплина — соблюдение ребёнком рамок, установленных родителями. А внутри них — свобода и ответственность. При таком подходе из процесса воспитания исчезают завышенные требования, жёсткий контроль и наказания. Они заменяются обучением, разумными границами и последствиями.

Принципы воспитания

Родители — последовательные и этичные;

ребёнок — заранее осведомлённый и обученный;

границы — разумные и не сдвигаемые ребёнком;

обучение — доброжелательное, не во время конфликта;

последствия — естественные или логичные.

Круги ответственности

Практическая задача родителей, желающих воспитать ответственного ребёнка, определить так называемые круги ответственности — группы ограничений, различающихся мерой свободы ребёнка.

Красный — круг правил и ограничений, которые устанавливают только родители, связан с жизнью и безопасностью. Обычно их немного, но соблюдать их обязательно. Оранжевый круг — правила, которые обсуждаются вместе с ребёнком. Жёлтый круг — правила, которые ребёнок создаёт сам, но предварительно обговаривает их с родителями. Зелёный круг — вопросы и правила, которые ребёнок формирует себе сам, без вмешательства родителей.

Где воспитание ответственности в этой схеме? Смысл кругов ответственности в их корректировке на каждом этапе развития ребёнка, когда постепенно правила красного круга переходят в оранжевый, затем в жёлтый и, наконец, в зелёный.

Взрослый молодой человек, способный самостоятельно жить и принимать собственные решения, — награда родителям, но от них требуются большая любовь и муд­рость, которую Бог даст каждому, попросившему Его об этом.

Подготовила

Екатерина Тимофеева

По материалам программ «Как воспитать и развить ответственность у ребёнка?» и «Воспитание свободой» из цикла «Семеро с ложкой»

Полные версии программ смотрите на сайте 3angels.ru или в Telegram «Про людей и отношения — Три Ангела».

#СемероСЛожкой

#ОтветЗа5Минут

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2023 г.