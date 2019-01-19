Как возникло иконопочитание

В автомобилях и даже общественном транспорте часто можно увидеть небольшие иконы. Как и когда возникла практика иконопочитания?

Утверждения о том, что евангелист Лука написал икону или что со времени воскресения Христа почитались священные изображения, не имеют исторического подтверждения. Первые изображения относятся к периоду гонений на христиан, когда им приходилось скрываться в катакомбах и проводить там богослужения. Но эти изображения не носят священный характер, а просто отображают духовные истины. Наверное, самое известное изображение в катакомбах — рыба. Она указывала на Христа, потому что буквы греческого слова «рыба» (ИХТУС), были первыми буквами греческих слов: Иисус Христос Божий Сын Спаситель.

До IV века упоминания об иконах отсутствуют. Изменение в отношении к изображениям произошло, когда Церковь стала государственной религией во главе c императором. В это время стали возводить и украшать богатые храмы. Тогда встал вопрос об изображениях в них. Многие боялись вносить в оформление церкви изображения, так как существовала опасность, что вчерашние язычники будут по привычке поклоняться им.

Многие епископы были против изображений, другие же приветствовали их. Только в конце VII века (Трулльский собор в 692 г.) появляется церковное определение в поддержку икон. Иконопочитание расцвело пышным цветом и очень быстро превратилось в открытое идолопоклонство. Большая часть духовенства забила тревогу. Церковных иерархов это очень беспокоило, и был созван VII Вселенский Собор, на котором присутствовал практически весь епископат Византии в составе 338 человек. Собор постановил отменить иконопочитание, аргументировав своё решение так: «Диавол, научивший людей служить твари вместо Творца, по ненависти к человеческому роду, спасённому Христом, под видом исповедания христианского учения незаметно ввёл идолослужение… Ни Христос, ни апостолы, ни отцы не заповедали чествования Христа под видом иконы; и нет молитвы, претворяющей икону как предмет, вышедший из рук обыкновенного живописца, в святыню… Употребление икон воспрещено Священным Писанием: Ин. 4:24; 1:18; 5:37; 20:29; Втор. 5:8; Рим.1:23, 24; 10:17; 2 Кор. 5:16 и отцами Церкви…».

Таким образом, собор осудил иконопочитание и под угрозой анафемы запретил почитать иконы не только в церквах, но и в домах граждан.

В 780 году, после смерти мужа, к власти пришла императрица Ирина, которая была ярой почитательницей икон. Она возвела на патриарший престол бывшего солдата Тарасия и при помощи «своего» патриарха начала подготовку нового Собора. Предыдущий Собор, отменивший иконопочитание, состоял из 338 епископов, и Ирина не могла собрать епископов больше, чтобы отменить его решения. Ярыми почитателями икон были монахи, и Ирина пригласила на собор 131 монаха, чтобы восполнить недостаток людей. Так она набрала вместе с монахами 350 человек. Но возникла другая трудность: монахи на Соборе не имели права голоса, только епископы могли голосовать. Тогда с подачи Ирины Собор принимает новое решение, и монахи наделяются правом голоса. Собор отменил решения предыдущего Собора, анафемствовал иконоборство и ввёл вновь почитание икон. Причём в доказательство верности своего учения Собор привёл тексты из Ветхого Завета, где Господь повелел сделать херувимов для храма. И сослался на труды отцов Церкви, писавших о пользе изображений в церквах. Используя эти тексты, которые лишь позволяют наличие изображений, участники Собора перевернули их так, как будто они позволяют поклоняться и молиться этим изображениям, хотя там об этом и речи не идёт. Таким образом, иконопочитание было введено уже навсегда.

Вторая заповедь Закона Божьего чётко запрещает поклонение каким-либо изображениям: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого [рода], ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Исход 20:4–6).

Исследуйте Слово Божье и делайте свой выбор.

Владимир Попов

Сокровища мудрости

«Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Иоанна 1:18).

«Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Иоанна 4:24).

«Всё, что даёт Мне Отец, ко Мне придёт; и приходящего ко Мне не изгоню вон» (Иоанна 6:37).

«Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Иоанна 20:29).

«Единый имеющий бессмертие, Который обитает в непреступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! » (1 Тимофею 6:16).

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (261) январь 2019 г.