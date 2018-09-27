«Поможем избавиться от долгов!» — такими объявлениями пестрят рекламные газеты. Многие люди попадают в рабство к микрофинансовым организациям и не могут найти выход. В жизни моей собеседницы был сложный финансовый период, хотя и не связанный с микрозаймами. Ирина (имя изменено) согласилась рассказать нам, как ей и её мужу удалось выйти из финансового кризиса.

— Ваш муж — предприниматель. Многие считают, что предприниматели — это успешные люди, не знающие финансовых проблем. Так ли это?

— Предприниматель, в отличие от людей, работающих по найму, — это человек, который берёт всю ответственность за риски своего бизнеса на себя. Риски эти действительно серьёзные, потому что, независимо от наличия заказов на твои услуги, ты должен выплатить зарплату рабочим, заплатить налоги… И, естественно, у предпринимателя бывают времена, когда ты хорошо поработал и у тебя есть деньги, а бывают и серьёзные долги.

— Получается, бизнес — это рискованное предприятие, не застрахованное от финансовых кризисов. Была ли у вас ситуация, которую можно назвать финансовым кризисом?

— Да, была. Тем более, что существуют и такие риски, как экономическое положение в стране, колебание курса доллара и т. д. В нашей семье такая ситуация произошла в 2008 г., когда был общий экономический кризис. Мой муж предпринимал все усилия, чтобы справиться с этой ситуацией, но у людей не было денег, соответственно не было заказов, и долги начинали расти. Обычно я не вмешиваюсь в бизнес моего мужа и не контролирую его финансовые дела, но однажды он поделился со мной своей проблемой. Оказалось, что у него очень сложная ситуация: долг превышает миллион рублей. Для нас это очень большая сумма.

— Как вы преодолели этот период жизни?

— Честно признаюсь, мне очень сложно представить, как себя чувствует в такой ситуации человек, если он не верит в Бога. Наверное, можно сойти с ума от безнадёжности и тревоги. Вера очень защищает тебя эмоционально, потому что ты понимаешь, что не только ты несёшь ответственность за выход из этой ситуации, что у тебя есть Отец на небесах, есть Покровитель, Которому ты не безразличен, Который контролирует ситуацию и помогает тебе. В этот сложный момент я постаралась вселить в своего мужа надежду и уверенность, что Господь нам поможет.

— Кому сложнее переживать кризис — мужчине или женщине?

— Конечно, мужчине. Он так устроен Богом, что осознаёт свою ответственность за содержание семьи, за её благополучие. В нашем обществе женщины стараются на равных нести ответственность за финансовое состояние семьи, но у мужчины эта внутренняя степень ответственности выше. Если женщина может просто всё бросить, опустить руки и заплакать, мужчина не может себе этого позволить, часто он всё держит внутри.

В 2008 г. кризис переживали многие люди из разных социальных слоёв. Можно было, читая газеты и смотря телевизор, наблюдать истории, когда то тут, то там люди просто кончали жизнь самоубийством. И в основном это были мужчины, которые не выдерживали груз ответственности. Поэтому я дала себе слово, что не буду упрекать своего мужа в этой ситуации, хотя такое искушение возникало. Ведь отчасти человек всё равно виноват, что допустил такой финансовый кризис и залез в долги. Но я сказала себе, что ля меня гораздо важнее не деньги, а отношения. И мне нужно было помочь моему мужу, вселить в него уверенность и надежду. Я просто ему сказала: «Ты справишься с этим».

— И как же вы справились с этой ситуацией?

— Читая Библию, понимаешь, какие качества характера Бог хочет в тебе воспитать. И одно из этих качеств — жертвенность. Господь говорит: «Корень всех зол есть сребролюбие» (1 Тимофею 6:10). Для Бога важно, чтобы мы умели не только получать его дары, но и отдавать. Поэтому я всегда с готовностью и с желанием жертвовала средства для церкви, старалась помогать бедным людям. В Библии есть такие слова: «Благотворящий бедному даёт взаймы Господу» (Притчи 19:17). То есть, когда ты живёшь жизнью бескорыстной помощи другим людям, когда ты отдаёшь, не ожидая ничего взамен, и делаешь это искренне, Бог говорит: «Я вижу твои поступки». А когда у тебя возникает кризис, Бог говорит: «Я буду тебе возвращать всё то, что ты благотворил». Когда ты делаешь добро, ты не думаешь об этом, но когда приходит кризис, ты видишь, как Бог исполняет это обещание. Это удивительно и это очень окрыляет.

Мой муж щедрый человек и, что касается помощи людям, он меня всегда поддерживал. Но к пожертвованиям в церковь он относился с осторожностью. Может быть, из-за какой-то степени недоверия. Когда пришли сложные времена, я обратила его внимание на текст в Священном Писании, в котором сказано: «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моём была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» (Малахии 3:10). В этом тексте содержались обещания, которые в этот момент были нам жизненно необходимы. Поскольку мы понимали, что денег нам взять неоткуда, чтобы покрыть долги, единственное, на что нам оставалось уповать, так это на то, что деньги упадут с неба. Мы нуждались в этом дожде благословений Божьих.

Я попыталась объяснить мужу, что в этом тексте говорится о том, что десятая часть всякого дохода принадлежит Богу. Этим принципом Бог воспитывает нас, чтобы мы в этой жизни надеялись на Него. То есть, когда я отдаю десятину, я говорю Богу: «Деньги, которые я заработал, пришли от Тебя. Это Ты дал мне здоровье, силы, разум и возможности заработать эти деньги». Верующие люди, получая зарплату или какую-то прибыль, 10% отделяют и возвращают в церковь. Я знаю, что у многих людей стоит барьер в этом вопросе, потому что они просто не понимают, для чего это нужно делать.

Итак, я сказала своему мужу: «Мы с тобой платим налоги: отдаём 12% как подоходный налог, платим пенсионные налоги, предприятие платит социальное страхование и т. д. Это большие суммы, гораздо больше, чем 10%, но мы понимаем, что это нужно, потому что государство должно развиваться, должны получат зарплату учителя, врачи, нужно заниматься благоустройством и т. д. А системой десятины Бог говорит: “Средства, которые вы отдаёте в церковь, нужны для духовного развития общества. Церковь пропагандирует нравственные принципы, учит добру, любви, распространяет Евангелие, даёт людям поддержку, вселяет в них надежду. Чтобы церковь существовала, нужны деньги. Нужны служители, нужны молитвенные дома. Деньги, чтобы печатать Библии, духовную литературу, чтобы люди её читали и познавали Бога”». Муж согласился, что это разумно, тем более, что Бог говорит: «Испытай», т. е. попробуй. Почему бы не попробовать, действительно ли Бог исполняет Свои обещания? Мы начали возвращать в церковь десятую часть от каждого его дохода (я-то уже практиковала это и отдавала десятину со своего дохода). Результат был удивительный. У мужа появились крупные заказчики, и практически за год он рассчитался с миллионом долга.

— Что бы вы пожелали читателям, которые попали в подобную кризисную финансовую ситуацию?

— Первое, что бы я пожелала, это помнить, что деньги — это не главное в жизни. Главное — это близкие люди, взаимоотношения, здоровье, дружба, дети — всё то, что нельзя купить за деньги. Не нужно все свои жизненные силы, эмоции тратить на переживания о доходах. Нужно понимать, что это только небольшая часть вашей жизни и не уходить в проблему с головой.

Второе — это, конечно, доверять Богу и помнить, что у нас есть очень богатый Отец на небесах, Который может послать нам оттуда «перевод» и поддержать нас в кризисе.

Третье — это не опускать руки в решении проблемы, потому что люди иногда гибнут именно из-за этого. Нужно стараться, нужно трудиться, нужно искать выход. Делать это с молитвой, с надеждой на Бога, но самому уверенно идти к цели. Богу не сложно закинуть вам деньги на счет, но если вы не инвалид, скорее всего, Он даст вам возможность самим их заработать.

И последнее — на деле Богу показывать, что вы надеетесь на Него, т. е. не пренебрегать пожертвованиями, десятинами, какими-то обязательствами по отношению к Богу, потому что Бог любит вас и готов показать на деле Свою любовь, но и вы также должны показать любовь к Богу на деле.

Всем успехов и финансового благополучия.

Беседовала Юлия Коровина

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2018 г.