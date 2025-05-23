Пять советов, как выжить родителю подростка

Как ладить со своим подростком?

Дерзкие и агрессивные — обычный портрет подростка. Ужиться с таким и сохранить спокойствие и доброжелательность непросто. Но подростковый возраст — важный этап в жизни и самого ребёнка, и всей семьи. В этой статье мы расскажем, как родители могут пережить подростковый возраст своего ребёнка, не обвиняя его во всех бедах и сложностях.

1 Принять неизбежные изменения.

Ребёнок растёт, и переход от детства к взрослости требует серьёзной адаптации всей семьи. Подросток меняется физически (гормональные изменения, рост, перемены во внешности), эмоционально (перепады настроения, резкая реакция на критику, поиски себя) и социально (стремление к независимости, влияние друзей, желание уединения). К такому родители чаще всего не готовы.

Как справиться?

Осознать, что это естественный и временный этап взросления. Он пройдёт.

Не принимать отчуждение как личное оскорбление.

Продолжать поддерживать.

Давать пространство для роста, меньше контролировать.

2 Держать баланс между контролем и свободой.

Потеря родителями авторитета, контроля и власти над подростком — это нормальная ситуация. Подростки начинают больше полагаться на своё мнение и мнение сверстников. Родительские же слова, которые раньше воспринимались без всякой критики, теперь подвергаются сомнению.

Ситуация, когда, с одной стороны, родители говорят ребёнку, что он уже взрослый и скоро должен начать собственную жизнь, с другой, не позволяют ему принимать собственные решения, — это авторитаризм. Если родители не отдадут власть ребёнку, он не научится себя контролировать и принимать решения. Позвольте ребёнку постепенно взять свою жизнь под свой контроль.

Либерализм, когда ребёнку дозволено всё, — это другая крайность. За родителями остаётся право настаивать на определённых правилах для ребёнка, так как подросток без каких-либо границ со стороны взрослых теряет уверенность и часто не знает, как поступать. Лучшая позиция для родителей — это быть почти наравне с ребёнком, смотреть на него не свысока, но и не снизу.

3 Развивать эмоциональный интеллект и учиться слышать подростка.

Подростки в силу своего меняющегося гормонального фона каждый день испытывают бурю эмоций, каждую из которых родитель должен уметь распознавать и знать, что с ней делать.

В подростковом возрасте часто и сильно проявляется гнев. Вместо ответной грубости нужно попытаться услышать ребёнка, понять его проблему, помочь ему справиться со своим гневом. Подавленные сильные эмоции отражаются на иммунитете и выливаются в психосоматические заболевания. Этот принцип касается и других эмоций: обиды, возмущения, стыда, страха и т. д.

Родителям следует наладить доверительное общение с подростком с помощью активного слушания и совместного времяпрепровождения и всё это делать без осуждения и без навязчивости. Лучше, если родители будут говорить с юмором. Не навязывайте подростку общение, говорите, когда он будет готов.

4 Справляться со своими эмоциями и не выгорать.

Родителям сложно выдержать дерзость и грубость в речи и поведении подростков, так как у них самих могут быть проблемы: стресс, беспокойство, усталость. Если взрослый находится в реактивной позиции, когда реакция на слова ребёнка следует немедленно и она бурная, это гарантированный конфликт. Лучше придерживаться проактивной позиции — сделать паузу перед ответом, дистанцироваться и посмотреть на ребёнка со стороны. Не попадайте в эмоциональную зависимость от подростка. Если вы не можете сдерживать гнев, то скажите прямо: «Я сейчас не готов(а) продолжать разговор. Давай обсудим это позднее». Кроме паузы перед ответной реакцией для своей эмоциональной устойчивости родители могут использовать глубокое дыхание, ведение дневника эмоций.

Лучшие способы, как родители подростков могут избежать эмоционального выгорания, это выставить личные границы в общении, больше отдыхать, заниматься любимым делом. Пусть дети видят, что у родителей интересная и насыщенная жизнь.

5 Обратиться за помощью к значимым взрослым.

У каждого ребёнка, помимо родителей, есть другие значимые для него взрослые. Это могут быть родственники, соседи, учительница, священник, руководитель кружка, клуба, секции или тренер. Через них родители могут транслировать своему ребёнку правила и нормы. Конечно, доверие к этим людям, их ценностям и суждениям должны иметь не только родители, но и сами подростки. Используйте других значимых взрослых, чтобы сохранить опосредованное влияние на ребёнка.

Подростковый возраст — временный этап в жизни ребёнка, но он важен и нужен, как и любой другой. Сохраняйте любовь, терпение и уважение к своему подростку, и тогда ваши отношения не разрушатся, но окрепнут и углубятся. А если вы чувствуете, что вам не хватает мудрости, то последуйте библейскому совету: «Если же у кого из вас недостаёт мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрёков, — и дастся ему» (Послание Иакова 1:5). Когда опускаются руки и кажется, что нет просвета, помните, что всегда есть выход — к Божьему престолу. Молитва творит чудеса!

В статье использованы материалы программы

«Как родителям пережить подростковый возраст ребёнка?»

Смотрите эту программу на сайте 3angels.ru