Как мне жить, если я не понимаю Бога?

Почему со мной случилось это? Почему, если Бог есть, Он допустил это в моей жизни? Это очень сложные вопросы. И сложны они, потому что о Боге часто говорят, что Он любящий и всемогущий, но вместе с тем в нашей жизни возникает множество необъяснимых проблем. Как же одно согласуется с другим?

Никогда не забуду потрясения, которое я испытал, прогуливаясь по мемориальному парку в центре Белграда. Моё внимание привлекло дорогое надгробие с выгравированными детскими лицами: мальчика и девочки. Под портретами детей значились даты рождения и смерти. Я заметил, что дата рождения второго ребёнка приходится на следующий год после даты смерти первого. Видимо, безутешные родители пытались как-то заглушить своё горе и, потеряв первого ребенка, решились родить ещё одного. Но вновь произошла трагедия. Трудно представить себе горе этих родителей, которые потеряли в раннем возрасте и второго ребёнка. На надгробии, помимо портретов и дат рождения и смерти, было выгравировано всего одно слово zasto (созвучное нашему «за что»), что в переводе с сербского означает «почему».

Неспособность ответить на эти бесконечные «почему» порождает в людях сомнение в Боге, многие становятся скептиками. Они перестают не только доверять Господу, но и вообще верить в то, что Он есть. Чтобы нам попытаться ответить на этот непростой вопрос, связанный с непониманием людьми воли Божьей, необходимо обратиться к Библии и прочитать два небольших отрывка. Вот что пишет ветхозаветный пророк от имени Бога: «Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших и мысли Мои выше мыслей ваших» (книга пророка Исаии 55:8, 9). Второй текст — из Нового Завета, из письма апостола Павла к христианской общине Рима: «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божьего! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень?» (Римлянам 11:33, 34).

Всё достаточно ясно — мы бессильны постичь Бога, Его мысли и разум во всей полноте. Господь в путях Своих непостижим для нас. Мы должны это признать как очевидный факт и согласиться с этим.

Есть и ещё один важный аспект. Восприятие людьми Бога часто носит потребительский характер. Многим кажется, что если они попросят что-либо у Бога, помолятся Ему, то Господь обязан будет дать им это, причём именно в таком виде, как о том было сказано в молитве. Ведь кто лучше нас знает, что нам нужно, кроме нас самих? Но когда мы не получаем то, что просим, у нас создаётся впечатление, что Бог нас не слышит и не отвечает. Это ложное впечатление. Нашему Творцу лучше ведомо, что содействует нашему благу, причём в долгосрочной перспективе, и Он готов ответить на наши молитвы, но так, как Его воле угодно. Может быть, Бог уготовал для нас нечто лучшее, что пока сокрыто от наших глаз.

Исследователи Священного Писания полагают, что книга Иова является самой древней книгой Библии. В ней описана судьба благочестивого человека, который пережил в своей жизни настоящий кризис. Будучи человеком состоятельным, в духовном плане весьма богобоязненным, он за очень короткий срок теряет всё: имущество, скот, детей и даже здоровье. Облачившись по восточному обычаю в грубую одежду и посыпав голову пеплом, этот человек, покрытый язвами от проказы, сидит на земле. Рядом находится и его жена, последний родной и близкий человек. Она не может смотреть на эту страшную картину и в отчаянии произносит: «Похули Бога и умри». По-человечески эту женщину можно понять: она не может больше выносить страдания своего мужа. Лучше умереть, чем так мучиться. На это благочестивый Иов отвечает: «А мы что, только доброе должны принимать от Бога?»

Ответ демонстрирует глубокую веру этого человека, его доверие Богу, которое особенно чувствуется в словах: «Бог дал — Бог взял». Даже в этих обстоятельствах Иов не разочаровывается в Господе. Этот страдалец понимает, что мы должны принимать от Него не только доброе. Иов как бы говорит: «Я этого пока не знаю, я ничего не могу понять, я не могу объяснить, почему это произошло именно со мной, но я всё равно держусь за Бога».

В какой-то момент страдальцу кажется, что Бог оставил его. Но слова Иова свидетельствуют, что его вера не пошатнулась: «Но Он знает путь мой…» (книга Иова 23:10).

История Иова помогает нам лучше понять смысл библейской веры, которая заключается в полном и безоговорочном сохранении доверия Богу. Она также позволяет нам в какой-то мере приблизиться к ответу на вопрос: как мне жить, если я не понимаю Бога? Я не знаю, почему страдают невинные, почему страдают дети (а именно эти вопросы чаще всего звучат), но я знаю, что Бог всегда рядом с тем, кто страдает и кто доверяется Ему всецело.

Верующие люди тоже страдают, переживая горечь утрат. Нигде в Библии не говорится, что жизнь последователя Божьего будет лёгкой и безмятежной. Мы должны серьёзно отнестись к словам Иисуса Христа: «Здесь, на земле, муки вас ждут. Но мужайтесь: Я мир победил» (Евангелие от Иоанна 16:33)*. Прочитаем и слова апостола Петра: «Дорогие мои, пусть не покажется вам странным, что постигает вас огонь страданий для испытания вашего; не думайте, что нечто необычайное с вами происходит. Напротив, радуйтесь, что и вы сподобились разделить страдания Христовы» (1 Послание Петра 4:12, 13)*. Оказывается, можно испытывать внутреннюю радость даже тогда, когда страдаешь. Человек в такие моменты может понять, что эти страдания его чему-то учат, воспитывают, готовят к чему-то большему.

Есть ли место страданиям в жизни верующего человека? Однозначно есть. И мы не должны рассчитывать на то, что если покаемся, придём к Нему, то в нашей жизни наступит полоса сплошных побед и удач, а Бог даст нам всё, что мы у Него ни попросим. Это слишком поверхностный и, как мы заметили, потребительский подход.

Хочу обратить внимание на пять моментов, которые нужно помнить, когда мы пытаемся найти ответ на вопрос: как мне жить, если я не понимаю Бога?

Бог однозначно участвует в нашей жизни даже тогда, когда кажется, что Он далёк и не слышит нас. Следует признать, что Божий ответ может быть не таким, каким мы его ожидаем. Наш Творец лучше знает, что в итоге обернётся для нас благом. Страдания, которые мы переживаем в нашей жизни, учат нас смирению и бескорыстному отношению к Богу. Мы не должны думать, что для верующего человека жизнь представляет собой широкий проспект, по которому Господь с огромной метлой идёт впереди человека, удаляя на его пути все препятствия и проблемы. Иисус напоминает нам о нелёгком пути христианина, который представлен Им как путь узкий, тернистый. Страдания учат нас сочувствовать другим. Если мы пережили что-то сами, то способны сопереживать другому человеку, который тоже проходит через череду страданий. Страдания могут спасти нас от гибели на пути греха и открыть путь к жизни вечной.

Евгений Зайцев «Как мне жить, если?..»

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2020 г.