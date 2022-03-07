Какое счастье дивное, какое это счастье —
В лице Творца Небес Отца иметь,
Его заботу видеть и участье,
И в будущее, не страшась, смотреть!
Я не боюсь! Пусть боль придёт, потери —
Спокойно всё, безропотно приму,
Ведь с той поры, как я Ему поверил,
Бог всё творит ко благу моему!
Он просто так не причиняет боли,
Страдающих Бог к святости ведёт.
Я точно знаю, что без Божьей воли
С меня и волосок не упадёт!
Поэтому я счастлив и ликую!
Средь тысяч вариантов и дорог
Я б сам себе избрал судьбу такую,
Какую для меня назначил Бог!
Ну как Такого Бога не прославить? —
Источник радости и творческих идей!
Я буду петь, чтоб и других направить
К Тому, Кто очень любит всех людей!
Какое счастье дивное, какое это счастье
В лице Творца Небес Отца иметь,
Его заботу видеть и участье,
И в будущее, не страшась, смотреть!
Игорь Плохатнюк, г. Омск
Газета «Сокрытое Сокровище» март 2022 г.