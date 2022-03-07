Какое счастье дивное, какое это счастье —

В лице Творца Небес Отца иметь,

Его заботу видеть и участье,

И в будущее, не страшась, смотреть!

Я не боюсь! Пусть боль придёт, потери —

Спокойно всё, безропотно приму,

Ведь с той поры, как я Ему поверил,

Бог всё творит ко благу моему!

Он просто так не причиняет боли,

Страдающих Бог к святости ведёт.

Я точно знаю, что без Божьей воли

С меня и волосок не упадёт!

Поэтому я счастлив и ликую!

Средь тысяч вариантов и дорог

Я б сам себе избрал судьбу такую,

Какую для меня назначил Бог!

Ну как Такого Бога не прославить? —

Источник радости и творческих идей!

Я буду петь, чтоб и других направить

К Тому, Кто очень любит всех людей!

Какое счастье дивное, какое это счастье

В лице Творца Небес Отца иметь,

Его заботу видеть и участье,

И в будущее, не страшась, смотреть!

Игорь Плохатнюк, г. Омск

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2022 г.