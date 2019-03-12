Какое влияние на Вашу жизнь оказала Библия?

Сергей Копотилов:

У некоторых бывает, что жизнь идёт под откос, а знакомство с Богом и Его Словом совершенно преображает человека. У меня как-то всё постепенно менялось. С детства я сталкивался со злом и несправедливостью в людях и всё никак не мог понять, как так может быть и почему это есть? В Бога верил по-своему, слушая советы мамы. Когда стал знакомиться с Библией, узнавать Бога полнее, в моём сознании вера стала утверждаться. Я получил ответы на вопросы о добре и зле, смысле жизни, пути. А это и есть счастье.

Елена Егорова:

Я с детства тянулась душой к пониманию Бога и спрашивала людей о Нём. Мне говорили, что Он нас не слышит из-за наших грехов. Мне становилось очень грустно, потому что я хотела общения с невидимым Богом.

Однажды кто-то сказал, что есть на свете Книга, в которой всё рассказано о Нём, и я очень захотела её иметь. Прошло немало времени. Наконец, я смогла купить Библию в гравюрах и стала каждый день читать и вдумываться, анализировать свою жизнь в свете Заповедей Божьих. За месяц я прочитала всю книгу и многое поняла!

Оказывается, я любима Небесным Отцом. Я Его дочь, за которую Он отдал Своего Единородного Сына Иисуса Христа. Мне не надо умирать за свои грехи, потому что Иисус умер вместо меня, чтобы я жила вечно в Царстве Небесном вместе с Богом и с Его искупленным народом. Мне захотелось сказать греху «нет» и служить любящему и спасающему Богу.

Нина Николаевна Ефимова:

От тяжёлой болезни умерли мои дети. Сыну было 13 лет, а дочке всего 7. Я не находила покоя. Ходила в церковь, участвовала во всевозможных обрядах, но облегчения не было. Меня очень интересовал вопрос загробной жизни. Я даже яблоки до Спаса не ела: боялась за деток. Однажды (были 90-е годы) соседка сказала, что в наш город Библии привезут. Я купила Библию, стала жадно читать её и поняла, как далека была от истины все эти годы. Я нашла ответы на многие вопросы. Мне стало легко, и я твёрдо решила жить так, как учит Слово Божье, а не люди.

Юрий Федоренко:

На 1 курсе университета у меня возникло желание самому прочитать Библию, хотя никто меня к этому не побуждал. И Библия изменила моё мышление… Где-то в глубине сердца я осознал, что Бог — это не просто абстрактная сила за пределами Вселенной, но Личность. Он имеет разум, чувства и волю, в том числе и относительно моей жизни. Мне захотелось познавать Бога всё больше и больше. Мой взгляд на жизнь поменялся. Раньше я много переживал о будущем: как я смогу найти работу, создать семью, приобрести жильё, устроиться в жизни. Уверовав в Бога, я освободился от этих переживаний, так как понял, что о завтрашнем дне позаботится Господь. Мне не нужно «пробивать стены головой», судорожно пытаясь чего-то добиться в жизни. Я знаю, что «любящим Бога, призванным по [Его] изволению, всё содействует ко благу» (Римлянам 8:28). Иногда говорят: «Что ни делается — всё к лучшему», — но эта привилегия принадлежит только тем людям, которые следуют за Богом.

Я понял, что появился на свет не для того, чтобы стать ещё одним звеном в бесконечной и бессмысленной цепи эволюции и потом уйти в небытие. Но я живу для Бога и исполнения Его воли и буду пребывать с Ним на небесах вечно.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (263) март 2019 г.