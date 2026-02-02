Бог развязал узел проблем

Говорят, что беда не приходит одна. Так произошло и в жизни Тамары…

Я родилась в Горьковской области. Всю войну прожила у тёти, считая и называя её своей мамой. У неё не было своих детей, и она отдавала мне всё свободное время, а главное — всё своё душевное тепло. Моя мама (я называла тётю мамой, а родную маму — мамой Лидой) была верующим человеком. И, надо сказать, в нашем уютном, маленьком городке было много верующих людей. Церкви поблизости не было, но у одной бабушки в доме систематически проходили молитвенные собрания. Там люди рассказывали, как Бог их благословляет, и мне всегда нравилось их слушать.

С пяти лет всегда, когда мне было трудно, я молилась, просила Бога о помощи, тем более что окружающая меня прекрасная природа располагала задумываться о Нём. В 1959 году я переехала жить в город Горький. Здесь появилось много соблазнов, и я, забыв о Боге, с головой окунулась в мирскую жизнь. Лишь когда мне было трудно, я вспоминала о Нём и, как в детстве, обращалась к Нему с различными просьбами, используя Его как «скорую помощь».

В 1974 году я родила ребёнка. И тут в мою жизнь пришли серьёзные проблемы. Почти сразу после родов я заболела мастопатией. В это же время у только что родившейся дочки начался страшный фурункулёз, а у мамы обнаружили рак четвёртой степени. Что делать? Кого спасать?

Маму увезли в больницу, сделали операцию, и мне нужно было посещать её хотя бы раз в день. Врачи сказали, что она скоро умрёт. Я изнемогала: не ходила, а «ползала» по квартире, у меня сильно болела грудь, на моих глазах погибал ребёнок. Я была в ужасе, что у меня не будет возможности похоронить маму так, как она просила — на её родине, в Горбатове. Долго молиться я не могла, а только шептала: «Господи, помоги!»

Я просила знакомых, чтобы посидели с ребёнком три дня, пока похороню маму, но у всех были свои дела или проблемы. Просила приехать ко мне на три дня маму Лиду, которая жила в Москве, но она отказалась. В Москве жила ещё одна моя родственница, другая тётя, очень богатая, но я с ней никогда не общалась, только знала, что она есть и что её зовут Капитолина. Что делать? Никакого выхода я не видела.

На верхнем этаже в моём подъезде жила соседка Рита, с которой я находилась в дружеских отношениях. У Риты была подруга Маша, у которой, в свою очередь, была подруга в Москве. И именно в Москве произошло следующее удивительное, на мой взгляд, событие.

Маша поехала на день рождения к своей подруге в Москву. Во время празднования дня рождения Машина подруга спросила: «Как поживает Рита?» Маша ответила, что она живёт нормально, и добавила: «А вот наша соседка Тамара сейчас в бедственном положении», — и описала ей ситуацию, в которой я находилась. На этом дне рождения — о, чудо! — оказалась моя родственница тётя Капа. Она расспросила обо всём подробнее и поняла, что в Горьком умирает её родственница. Она тут же приняла решение ехать в Горький, хотя была инвалидом первой группы. Сам Бог послал ко мне эту родственницу, которой я стеснялась звонить. В огромной Москве произошло такое невероятное стечение обстоятельств! Это был Божий ответ на мою молитву. Бог Сам вызвал ко мне мою незнакомую родственницу.

Уметь сочувствовать другим —

Какое редкое уменье! —

Без лишних слов, без осужденья,

Без жалоб и без сожаленья

Покоем жертвовать своим.

Маргарита Коломийцева

Когда она ко мне приехала, то не сразу поняла, кому же помогать. Ехала проститься с тётей Шурой, а тут такое: у меня страшные боли, ребёнок, которому было всего полтора месяца, в тяжелейшем состоянии. Первым делом она отправила меня на операцию, и после того как мне её сделали, вызвала скорую помощь для моей маленькой дочки. Её положили в детскую городскую больницу, и мне пришлось лечь туда вместе с ней и ездить на перевязку в другую больницу.

Когда мама умерла, тётя Капа вместо меня осталась с ребёнком в больнице, а я поехала хоронить маму в город Горбатов. Благодаря такому чудному вмешательству Бога я смогла похоронить маму самым достойным образом. Затем выздоровели и я, и дочка. Так Бог развязал этот тугой узел страшных проблем.

По материалам сборника «Личное свидетельство»

телеканала «Три Ангела»

