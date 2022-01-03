Какой должна быть каша

Каша — сила наша. Но в последнее время многие отказываются от полноценного зерна, ограничиваясь хлопьями быстрого приготовления. Сегодня мы хотим поделиться с нашими читателями рецептами вкусных и полезных каш.

Перловая каша с грибами

Ингредиенты:

перловая крупа — 1 стакан

вода — 3 стакана (может понадобиться немного больше)

лук репчатый — 1 шт.

грибы (шампиньоны, вешенки, лесные) — 300 г

сметана (желательно растительная) — 3 – 4 ст. ложки

Приготовление:

Замочить перловку на ночь. Утром тщательно промыть. Засыпать в подсоленную кипящую воду, варить до готовности 1,5 – 2 часа. По необходимости можно добавлять жидкость. Отдельно на сковороде потушить полукольцами лук, добавить порезанные грибы, тушить до сухой сковородки (чтобы грибочки начали золотиться, но не подгорели), затем добавить сметану и стакан воды (или чуть меньше), тушить до загустения. Сковорода должна быть не сухая, немного сметано-образной жидкости должно остаться. Добавить грибы в перловку, тщательно перемешать, подавать с зеленью. Приятного аппетита.

Овсяная цельнозерновая каша

Ингредиенты:

овсяная крупа (не хлопья) — 1 стакан

вода — 3 стакана (может потребоваться чуть больше)

растительное молоко (по желанию) — 0,5 стакана

соль по вкусу

фрукты/сухофрукты/фруктовое пюре — по желанию

Приготовление:

Овёс промыть и замочить на 8 часов, затем снова тщательно промыть. Засыпать овёс в кипящую подсоленную воду, варить 1,5 – 2 часа. При необходимости в конце варки можно добавить ещё воды. При подаче заправить растительным молоком, фруктовым пюре. Подсластить уже готовую кашу можно мёдом или любимыми сухофруктами (изюм, финики, курага).

Ячневая каша на обед

Ингредиенты:

ячневая крупа — 1 стакан

вода — 2,5 – 3 стакана

томатная паста — 1 ст. ложка

лук — 1 шт.

морковь — 1 шт. (небольшая)

соль, приправы — по вкусу

растительное масло — 2 ст. ложки

Приготовление:

Замочить крупу на 6 часов, хорошо промыть, дать стечь жидкости. Лук порезать, морковь натереть на тёрке, поместить в кастрюлю с двойным дном, казан или сковороду, потушить овощи в собственном соку (можно добавить чуть-чуть воды), затем добавить масло, томатную пасту, приправы, соль, тушить 2 – 3 минуты. Добавить к овощам ячку, сразу же залить кипящей водой. Тушить 1,5 часа под крышкой, периодически помешивая. Жидкости оставаться не должно.

Елена Тихомирова

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2021 г.