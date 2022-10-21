Какой ты, Бог?

«Здравствуйте! Я Бог. Все остальные пусть освободят это место». Если незнакомец обратится к вам с такими словами, какой будет ваша реакция?

Первая заповедь Закона Божьего начинается словами «Я Господь, Бог твой». «Вот так новость! — скажет кто-то. — И на каком же основании?» Бог продолжает: «Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» (Библия, книга Исход 20:2). Тем, кто слышал эти слова, они были предельно понятны. Незадолго до того, как были даны Десять Заповедей, израильтяне стали свидетелями множества чудес, сопутствующих их выходу из египетского рабства. Поэтому у них не было вопросов. Этот могущественный Бог был им знаком не понаслышке. А как же мы? Перед нами не расступались воды моря, Бог не шёл перед нами в столпе огненном и облачном, да и манну небесную мы не ели. На каком основании нам считать Бога Богом?

Ответ один: нужно знакомиться. У каждого из нас свой «Египет» — то, что поначалу привлекает, а потом делает нас рабами. Первое, что хочет подарить нам Бог — свободу. Он удивительный Бог, любящий и справедливый. Он не требует послушания кому-то неизвестному и чужому, Он желает открыться нам, понимая, что, только узнав Его, мы станем охотно повиноваться из любви. Только такое поклонение угодно Ему.

Первая заповедь — основание для всех остальных. Она о знании Бога. Она о знакомстве с Ним. Если нет подлинного богопознания, то все наши потуги соблюсти Закон Божий будут формальностью.

«Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений» (Библия, книга пророка Осии 6:6).

«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Евангелие от Иоанна 17:3).

«Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои» (Библия, книга Притчей 3:6).

Как же узнать Бога? Есть три книги, рассказывающие о Нём:

Библия (Священное Писание христиан), книга природы (несмотря на грехопадение, в окружающем мире ещё так много прекрасного!), книга обстоятельств (да-да, через обстоятельства Бог тоже открывает нам Себя).

Очень важно не пренебрегать ни одной из этих книг. Библия — это откровение Бога о Себе. Ты читал её? Это серьёзный вопрос. Библия — это повесть о Божьей любви, о Его водительстве. Это рассказ о том, на что пошёл Бог ради нас. Если ты никогда не читал Библию, начни с Евангелий (их четыре). Там описаны рождение, жизнь, смерть, воскресение и вознесение Иисуса. Если плохо видят глаза, можно попросить кого-то из молодёжи скачать аудиоверсию Библии: это бесплатно и доступно. Знакомься с Богом. Это самое важное в жизни.

Природа — дело рук Творца, отпечаток Его мудрости и разума. Каждая букашка, каждый цветочек свидетельствуют: мир — не результат слепого случая, у него есть Создатель. Когда ты последний раз смотрел на звёзды? О чём думал тогда? А когда любовался закатом в поле или на берегу?

Ну а в отношении третьей книги вспоминаются строки из стихотворения Натальи Щегловой: «Ты каждый день беседуешь со мной красноречивым слогом обстоятельств…». Не надо жить бездумно — обстоятельства тоже нужно уметь читать, выносить «драгоценное из ничтожного». Вспомни, ты только вспомни, сколько раз добрые невидимые руки спасали тебя, когда ты был на краю гибели! Сколько раз тихий нежный голос обращался к твоему сердцу через совесть… Это всё Он, твой Бог.

Есть ли у тебя причины соблюдать первую заповедь? Читая три Божьи книги, ты найдёшь более чем достаточно оснований, чтобы признать Бога своим Господом.

Когда день за днём открывается величие Божьей любви, глубина Его подвига ради меня, то перестают казаться чем-то странным слова Иисуса: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Евангелие от Матфея 10:37).

Дорогой читатель, как ты ответишь на вопрос: «Кого ты любишь больше всех?» Наверняка о Боге ты подумаешь не сразу (если вообще подумаешь). А Он хочет быть на первом месте. И Он достоин этого. Об этом говорят три великие книги: достань Библию с полки, вникни в её содержание. Подними глаза к Небесам. Посмотри на красоту творения. Оглянись на свою жизнь и заметь Провидение. Позволь Богу стать тебе не чужим. Позволь вывести тебя из «Египта» суеты и пустоты, наполнить жизнь смыслом. Помолись Ему:

Господь, Ты говоришь, что Ты Бог. Я хочу, чтобы Ты стал моим Богом не только на словах, но и на деле. Покажи мне, какой Ты. Открой красоту Своего характера. Покажи Свою любовь. Я много слышал о ней, но она пока не коснулась моего сердца. Господи, я хочу узнать, что говорит о Тебе Библия. Укрепи меня в желании читать её и дай понимание. Я верю, что Ты знаешь меня. А я всё это время был равнодушен к Тебе. Прости меня. И давай знакомиться. Выведи меня из моего «Египта», освободи от того, что тяготит и не даёт мне быть счастливым. Измени мою жизнь, направь на путь заповедей Твоих. Научи любить Тебя всем сердцем и всем помышлением. Аминь.

Михаил Руканов

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2022 г.