Капуста тушёная на зиму

Хотите рецепт хрустящего капустного салата, который можно есть снова и снова? А если зубы не жуют, то попробуйте тушёную капусту (приготовленную по нашему рецепту, её можно хранить всю зиму в прохладном месте). Читайте также «Капустные идеи»

Ингредиенты:

3 кг белокочанной капусты (порезать соломкой)

1 кг сладкого болгарского перца (порезать крупной соломкой)

1 кг томатов (порезать дольками)

1 кг моркови (натереть на крупной тёрке)

0,5 кг лука (порезать соломкой)

1 стакан растительного масла

2 ст. ложки соли

5 ст. ложек сахара

Приготовление:

Налить в кастрюлю с толстым дном масло, поместить морковь и тушить около 15 минут. Добавить лук и тушить ещё 5 минут. Добавить перец и тушить ещё 5 – 10 минут. Добавить томаты и капусту. Тушить под крышкой 40 минут, потом открыть и тушить ещё 20 минут. Готовая капуста не должна хрустеть. Готово! Можно есть. А можно разложить по стерилизованным банкам, закатать стерилизованными крышками, перевернуть и укутать на 24 часа, а затем убрать в прохладное место на хранение.

По книге «Новые рецепты из Нашего Дома»

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2022 г.