Капустные идеи

Хотите рецепт хрустящего капустного салата, который можно есть снова и снова? А если зубы не жуют, то попробуйте тушёную капусту (приготовленную по нашему рецепту, её можно хранить всю зиму в прохладном месте). Читайте так же «Капуста тушёная на зиму»
Салат капустный«Ночка»
Это идеальный вариант, если нужно накормить большую компанию.
На 2 кг капусты берём:
- 2 морковки,
- 1 среднюю луковицу,
- 5 – 8 зубчиков чеснока (в зависимости от размера).
На 1 л рассола:
- 1 л воды,
- ¾ стакана сахарного песка,
- 2 ст. ложки соли,
- ⅓ стакана растительного масла.
Также потребуются лимоны из расчёта 1 лимон на трёхлитровую банку салата.
Приготовление:
Капусту нашинковать, лук нарезать кубиком, морковь натереть на тёрке. Моркови много не нужно, иначе салат быстро испортится. Зубчики чеснока разрезать на 2 – 4 части. Всё аккуратно перемешать, но не мять. Поместить в банки, плотно не утрамбовывать. Выжать сок лимона.
Для рассола вскипятить воду, добавить соль, сахар и масло, разлить по банкам. Дать остыть. Убрать в холодильник. Остывший салат готов к употреблению. Капуста остаётся бодрой и хрустящей.
- На две трёхлитровые банки уходит 2,5 – 3 л рассола.
- Масло можно добавить не в рассол, а непосредственно в банки с капустой (перед заливкой).
- Можно не пользоваться банками, а выложить капусту непосредственно в кастрюлю с горячим маринадом.
Хрустите на здоровье!
Подготовила Оксана Соловьёва
Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2022 г.