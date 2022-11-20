Капустные идеи

Хотите рецепт хрустящего капустного салата, который можно есть снова и снова? А если зубы не жуют, то попробуйте тушёную капусту (приготовленную по нашему рецепту, её можно хранить всю зиму в прохладном месте). Читайте так же «Капуста тушёная на зиму»

Салат капустный«Ночка»

Это идеальный вариант, если нужно накормить большую компанию.

На 2 кг капусты берём:

2 морковки,

1 среднюю луковицу,

5 – 8 зубчиков чеснока (в зависимости от размера).

На 1 л рассола:

1 л воды,

¾ стакана сахарного песка,

2 ст. ложки соли,

⅓ стакана растительного масла.

Также потребуются лимоны из расчёта 1 лимон на трёхлитровую банку салата.

Приготовление:

Капусту нашинковать, лук нарезать кубиком, морковь натереть на тёрке. Моркови много не нужно, иначе салат быстро испортится. Зубчики чеснока разрезать на 2 – 4 части. Всё аккуратно перемешать, но не мять. Поместить в банки, плотно не утрамбовывать. Выжать сок лимона.

Для рассола вскипятить воду, добавить соль, сахар и масло, разлить по банкам. Дать остыть. Убрать в холодильник. Остывший салат готов к употреблению. Капуста остаётся бодрой и хрустящей.

На две трёхлитровые банки уходит 2,5 – 3 л рассола.

Масло можно добавить не в рассол, а непосредственно в банки с капустой (перед заливкой).

Можно не пользоваться банками, а выложить капусту непосредственно в кастрюлю с горячим маринадом.

Хрустите на здоровье!

Подготовила Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2022 г.