Картофель листиками

Ингредиенты:
- 1 кг крупного картофеля
- 60 мл оливкового масла
- 1 ч. л. крупной соли
- 1 ч. л. паприки
Соль с орегано:
- 30 г свежего орегано
- 1 ст. л. соли крупного помола
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200°С, нарежьте картофель тонкими ломтиками с помощью овощечистки или специальной тёрки. Можно нарезать на тонкие листики и обычным ножом.
- Смешайте картофель с оливковым маслом, солью и паприкой. Выложите ломтики картофеля вертикально в форму, друг за другом. Запекайте картофель 60 – 80 минут.
- С помощью измельчителя порубите орегано и соль до однородности. Перед подачей посыпьте картофель орегано с солью.
Приятного аппетита!
Оксана Соловьёва
Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2021 г.