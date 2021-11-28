Картофель листиками

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Ингредиенты:

  • 1 кг крупного картофеля
  • 60 мл оливкового масла
  • 1 ч. л. крупной соли
  • 1 ч. л. паприки

Соль с орегано:

  • 30 г свежего орегано
  • 1 ст. л. соли крупного помола

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200°С, нарежьте картофель тонкими ломтиками с помощью овощечистки или специальной тёрки. Можно нарезать на тонкие листики и обычным ножом.
  2. Смешайте картофель с оливковым маслом, солью и паприкой. Выложите ломтики картофеля вертикально в форму, друг за другом. Запекайте картофель 60 – 80 минут.
  3. С помощью измельчителя порубите орегано и соль до однородности. Перед подачей посыпьте картофель орегано с солью.
    Приятного аппетита!

Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2021 г.

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