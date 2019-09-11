Подумаешь — картошка. Но если присмотреться, если научиться извлекать «драгоценное из ничтожного», то даже простой клубень может принести сердцу радостную весть — Бог любит меня!

Вселенная, созданная Богом. Млечный путь. Солнечная система. Земля. Евроазиатский материк. Россия. Новгородская область. Боровичский район. Поле. Борозда. И, немного левее от вон того красивого сорняка, неглубоко в земле созрела картошка. Я, при всём моём желании, не смогу указать более точных координат этого места. Но точно знаю Того, Кто создал её по Слову Своему. Длинная цепочка переездов с континента на континент, селекций, районирований и многих других действий привела этот овощ именно сейчас, именно в таком виде и именно в это место.

Она лежит у меня на ладони. Тёплая, с комочками прилипшей земли. Похожая на пухлое радостное сердце. Хм, картофельное сердце!

Я бы пропустил её, мельком скользнув по ней взглядом и отметив про себя — похожа на сердечко. Вспомнился бы день святого Валентина с его валентинками, которые я никогда никому не дарил, считая это девчачьими забавами. Другие чудо-картофелины, выделяющиеся среди сестёр своей необычной формой, заставляют одёргивать себя и говорить: «Отключи свою фантазию — это всего лишь картошка!»

Я бы пропустил её. Но её мне вручил мой коллега по переборке, ловко выудив картофельное сердце из тысяч текущих перед нами клубней.

— Бог любит меня! — прокричал он сквозь шум работающих механизмов и грохот скачущей картошки, широко улыбаясь в тусклом свете цеха, где мы трудимся.

«Бог любит меня!» — я верчу в руках картофельное сердце и уже совсем по-другому вижу его. Как, Господи?! Я, рождённый в солнечном Душанбе, он из Клинцов, и картофельное сердце откуда-то слева от сорняка неизвестного мне поля… Как, Господи?! Как Ты это делаешь? Это неисследимо. Но Ты собрал нас именно здесь и именно сейчас — меня, моего коллегу, и объединил нас через это картофельное сердце. Нам пришлось пройти каждому свой путь, чтобы, встретившись, услышать такое простое и необходимое: «Бог любит меня!»

Бог любит меня и каждый день посылает знаки Своей любви. Надо только научиться их видеть, слышать, чувствовать. Тогда всё меняется. И моё сердце откликнулось!

С глубокой благодарностью я отпускаю картофельное сердце в стремительный поток текущих мимо меня тонн картошки, который навсегда уносит его от меня. А я улыбаюсь и молю Господа, чтобы оно попало в руки того, кто так нуждается в этих драгоценных словах: «Бог любит тебя!»

«Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его» (Библия, Послание римлянам 11:33).

Игорь Козулин

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2019 г.