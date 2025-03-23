Знакомая картошка и непривычная соя

Читатели в возрасте просят предлагать рецепты блюд из доступных продуктов. А как же эксперименты? Мы хотим познакомить вас с соевыми бобами и нори. Но и без картошки не оставим.

Без паники: соевые бобы и нори — это вполне доступные продукты. Соевые бобы часто продают на рынке в отделе с приправами и орехами. Их можно заказать на маркетплейсах. Нори — это водоросли. Нужные для паштета листы нори можно приобрести в отделах азиатской кухни или на маркетплейсах. Не стесняйтесь обратиться за помощью к молодёжи.

Картофельные биточки

Ингредиенты:

10 некрупных картофелин

3 луковицы

1,5 ч. л. красного базилика

соль по вкусу

5 ст. л. растительного масла

Приготовление:

Картофель отварить в мундире и охладить, очистить, натереть на крупной тёрке. Лук посолить, потушить в собственном соку (или с небольшим количеством воды) до мягкости, добавить базилик и 3 ложки растительного масла, через 2 – 3 минуты добавить натёртый картофель, досолить, перемешать и тушить 5 – 7 минут. Массу остудить, сформировать небольшие биточки (хорошо лепятся и держат форму без яиц), запечь с обеих сторон в духовке на смазанном маслом противне или слегка обжарить на сковороде. Подавать горячими.

Такую картофельно-луковую массу можно использовать как начинку для вареников и пирогов, готовить из неё запеканки.

Подготовила Оксана Соловьёва