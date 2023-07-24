«За мелочами прячется Вселенная» (Неизвестный автор)

Эта история произошла тёплой южной осенью. Я привёз с рынка много разных овощей и фруктов. И, конечно же, их нужно выгрузить из машины, занести в кладовку, перебрать и разложить. В общем, дело не одной минуты, особенно если продуктов много, как это и случилось в тот раз.

Последним в очереди оказался мешок-сетка с картошкой. Когда я доставал его из багажника нашей машины, одна картофелина, размером с женский кулачок, выпала. Так как я нёс мешок, а он был нелёгкий, то я не стал останавливаться из-за этой потери и понёс овощи дальше в кладовую. Картофелина закатилась под рабочий стол; она была видна, но, чтобы достать её, нужно было сесть на корточки и протянуть руку — в общем, приложить хоть и малое, но усилие. Знаете, когда у тебя много овощей и фруктов, то на этом фоне одна небольшая картофелина, закатившаяся под стол, в глазах отца троих детей с множеством всяких житейских хлопот не имеет особой ценности, и про неё очень легко можно забыть, что, кстати, и произошло. Но… не совсем.

В течение нескольких дней всякий раз, когда я проходил мимо рабочего стола в гараже, погружённый в свои дела и задачи, мой взгляд почему-то обращался к этой картофелине. Как будто Кто-то специально не давал мне забыть про неё. Но так как этот затерявшийся овощ по сравнению с моими житейскими делами, требующими от меня внимания и сил, не имел ценности, то я так и продолжал проходить мимо. Но… помнил про него.

И вот день на пятый лежания картошки под столом я, что-то делая в гараже, опять невольно посмотрел на неё и хотел было вновь проигнорировать, но не смог. Мой взгляд задержался на ней, я остановился и не смог пройти мимо. Было ощущение, что мне сейчас должны сказать что-то важное. И я действительно услышал. Это было так, как будто Отец объясняет сыну важную жизненную мудрость.

Меня спросили:

— Видишь картошку?

— Да, вижу.

— Подумай о ней. Представь, как люди тратили свои силы, чтобы подготовить землю, привезти её на поле, посадить, взрастить, собрать урожай, продать. Как она сама старалась расти, лежала в земле, принимала дождь и солнце. Она очень хотела вырасти и исполнить своё предназначение, она очень старалась. И всё шло хорошо: она преодолела множество препятствий и трудностей, чтобы попасть к тебе — человеку, для пользы которого она росла. Но тут происходит трагедия: преодолев такой длинный путь, в самом его конце она выпадает из мешка. Все её сёстры, с которыми она росла, были благополучно отнесены в кладовую, а она валяется бесхозно под столом и обречена сгнить, так и не выполнив своего предназначения. И вот её судьба и затраченные усилия всех — в твоих руках.

Услышав это внутри себя, я был в некоторой степени потрясён, потому что никогда не смотрел на эту ситуацию (да и вообще на мир) под таким углом. Это были не мои мысли, они пришли ко мне свыше, это был… Бог.

Я наклонился под стол, достал картофелину, отнёс её на кухню, помыл и положил на рабочую поверхность среди кухонной утвари, ожидая, что моя супруга использует её по назначению. Исполнив свой долг, я вновь погрузился в водоворот житейской суеты.

Несколько дней спустя я трудился во дворе дома, и ко мне пришла жена: ей очень хотелось поделиться эмоциями, переполнявшими её. Она обожгла ладонь, схватив ручку раскалённой сковороды. А ранее ей попался ролик в интернете, как хорошо помогает при ожоге сырая картошка, и этот совет всплыл в её голове. И — о чудо! — под рукой оказалась чистая картофелина, которая лежала среди кухонных принадлежностей! Быстро натерев её и приложив к ожогу, жена обнаружила, что боль утихла, и кожа не покрылась волдырями. Воодушевлённая и удивлённая этим результатом, любимая показывала мне свою ладонь и радовалась, что по благому проведению Божию удачно оказалась под рукой чистая картошка, и она смогла быстро сделать и приложить к ране натёртую картофельную массу.

Я слушал жену, смотрел на её прекрасное лицо, полное живых радостных эмоций, и в моей голове складывались пазлы из маленьких неприметных событий и откровений, связанных с этой, уже необычной, картофелиной. И я стоял в благоговении перед удивительной красотой Божьего провидения и Его тайного промысла. Надо же! Как всё сложилось!

Вот в какую картину превратилась эта история в моей голове. Эта обычная для нас картошка очень хотела исполнить своё предназначение, она хотела быть полезной для человека и стать вкусным блюдом на его столе, как и все её сёстры. Она проделала нелёгкий путь от фермерского поля до моего дома. И всё шло по плану, но вдруг она оказалась за бортом своей мечты — под столом в моём гараже. И ей, и всем могло подуматься, что это конец, что все забыли про неё, и она состарится и сгниёт здесь, так и не выполнив своего предназначения. В Библии есть такие слова: «Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь» (книга пророка Исаии 55:8).

Оказалось, что у Бога был Свой план для этой обычной картофелины. Вместо того чтобы стать едой, как тысячи и миллионы её сестер, Бог предназначил ей стать врачом и спасти мою жену от последствий ожога. И то, что ей, картошке, казалось концом её планов, было началом планов Божьих для неё. Поэтому именно она выпала из мешка. Поэтому Бог не дал мне забыть про неё, и в назначенное Им время я отнёс её на кухню. Поэтому она пролежала там не замеченной моей женой и не попала в какой-нибудь борщ или пюре, но в нужный час была обнаружена, чтобы стать спасением от последствий ожога.

Когда я всё это осознал, то понял, что эту историю никогда не забуду. Я стоял в восхищении и благоговении перед Богом, Который приоткрыл мне Своё величие, спрятанное в неприметных мелочах жизни. Как Он позаботился обо всех нас — обо мне, моей жене и картофелине!

А хотите ли вы исполнить своё предназначение? Если да, позвольте предложить вам некоторые выводы из этой истории:

Знала ли картофелина Божий замысел о ней?

Нет, она рисовала себе знакомую для картошки жизнь, и только Бог знал Свои планы относительно неё, и Он вел её Своим Божественным провидением. Смогла бы картофелина сама исполнить Божьи планы?

Нет, ведь она даже и не знала их, также она не пожелала бы себе быть выброшенной из мешка, и уж точно она никак не смогла бы повлиять на меня, чтобы я подобрал её и отнёс на кухню, не смогла там уберечься от хозяйки, чтобы не попасть в суп. В исполнении Божьих планов она абсолютно зависела от вмешательства и участия Самого Бога. Что необходимо нам, если мы хотим исполнить Божье предназначение для нашей жизни?

Я думаю, что если мы действительно желаем исполнить Божьи планы, а не свои, то тогда нам не стоит беспокоиться. Нам лишь нужно полностью положиться на Всемогущего Господа, а Он знает, как исполнить Свои планы для нашей жизни.

«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои» (Библия, книга Притчей 3: 5, 6).

А какие выводы делаете вы, дорогой мой читатель?

Максим Авдеев

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2023 г.