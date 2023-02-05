Кастрюля горохового супа

Это можно было бы списать на случайность, если бы не злосчастная капля, попавшая Евгению на ногу…

Эта история случилась в то время, когда ещё не было мобильной связи и сотовых телефонов. Была пятница. Мы по своему обыкновению заранее готовили еду на субботу.

Моя жена Надя хлопотала на кухне: она варила большую кастрюлю горохового супа. Я в это время собирался на встречу, одевался. Когда суп уже сварился, хозяйка взяла кастрюлю за ручки, чтобы снять её с плиты. В это время в трёх метрах от неё проходил я. Когда Надя понесла кастрюлю, одна из ручек обломилась, и весь этот кипящий гороховый суп полился ей на правую ногу. Весь пол был в супе, одна капля даже долетела до меня и попала на ногу. Хотя я был в носках, впоследствии у меня появился волдырь, и я несколько недель мучился: ходить в обуви было очень больно.

Итак, супруга вылила на себя кипящий суп. Она была в колготках. Первым делом мы стянули их и увидели ожог. Я, не зная, что предпринять, не придумал ничего лучше, чем схватить бутылку с подсолнечным маслом и вылить его Наде на ногу. Впоследствии я узнал, что обрабатывать ожоги маслом нельзя. Домашнего телефона у нас не было, сразу вызвать «скорую» мы не могли.

В комнате у нас работал видеомагнитофон. Была включена проповедь, в которой речь шла о величии Бога. Я увёл Надю в ту самую комнату с видеомагнитофоном, уложил её на кровать. У жены болевой шок, она стонет. Полотенцем мы укрыли обожжённое место. А я пошёл на кухню ликвидировать последствия, потому что весь пол был в горохе. Мою я пол, слышу Надины стоны и молюсь: «Господи, помоги нам в этой ситуации».

Через некоторое время, когда почти всё было убрано, меня позвала супруга. Я зашёл к ней в комнату. Напоминаю, что там всё это время работал видеомагнитофон с проповедью. Надя подозвала меня, уже не плача, и сказала: «Посмотри». Убрав полотенце, я посмотрел — у неё чистая нога. Нет никакого ожога. Я бережно трогаю рукой, нажимаю на то место, куда попал суп, и спрашиваю: «Больно?» Она говорит: «Нет, не больно». Я трогаю смелее: «Не больно?» «Нет, всё прошло». Я был просто в шоке, потому что недавно собственными глазами видел, как кожа была обожжена, вся красная. Страшно было смотреть. И тут я вижу это чудо.

Надя рассказала, что, когда лежала, слышала, как проповедник читал из Библии слова Бога: «Я Господь, Бог всякой плоти; есть ли что невозможное для Меня?» (книга пророка Иеремии 32:27). Услышав эти слова, она обратилась к Господу, помолилась и сказала: «Господи, исцели меня. Удали эту боль». Через несколько минут жена почувствовала, что боль прошла, стало легче, лучше. А потом уже она потрогала обожжённое место, поняла, что боли нет, и позвала меня.

Вот такое чудо я видел собственными глазами. Повторю: всего одна капля, попавшая мне на носок, заставила меня долго помучаться. Надя же вылила на себя целую кастрюлю кипящего горохового супа, и у неё ничего нет — ни волдырей, ни шрама. Такое вот Божественное действие.

Евгений Екимов

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2023 г.