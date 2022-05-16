Христиан из Северной Кореи отправили на каторжные работы за хранение Библии

Группу северокорейских христиан отправили на каторжные работы после того, как у них обнаружили Библии.

Теперь они проводят день, работая на полях в отдалённой деревне, ночью же закрывают окна одеялами, зажигают маленькую свечу и садятся тесным кругом, чтобы почитать Библию.

Одна из женщин пишет: «Недавно я смогла пересечь границу с Китаем. Там я встретилась с другими христианами. Они дали мне еду, лекарства и, по милости Божией, новую Библию. Мне предложили место для проживания в Китае. Это означало бы свободу. Но я не могу бросить свою семью и церковь, какой бы маленькой она ни была».

Прим. ред.: Где-то люди жертвуют жизнью и свободой за возможность читать Библию. А мы? «Что имеем, не храним…» Друзья, достаньте Библию с дальней полки. Она и её Автор достойны того, чтобы Книгу книг читали.

Источник новостей: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2022 г.