Красные приливы, или казни египетские наших дней

Многие, читая в Библии о событиях, отличающихся явной сверхъестественной природой, невольно воспринимают их как сказочное повествование. Но когда эта «сказка» приходит в нашу жизнь, становится не до смеха.

Когда в минувшем году СМИ стали освещать экологическую катастрофу на Камчатке, один из моих друзей на работе (не отличающийся, между прочим, особой религиозностью) сказал что-то вроде: «Дожили! Казни египетские в наши дни на границах нашей Родины!» Что он имел в виду? Если вы не знаете о казнях египетских, то не поленитесь найти Библию и прочитать седьмую главу книги Исход (вторая книга Библии). Там повествуется, как Бог через Моисея выводит израильтян из Египта. Так как фараон категорически отказывался отпускать евреев, Богу пришлось явить немало чудес, которые иначе называются казнями египетскими.

Вот описание одной из этих казней: «И сделали Моисей и Аарон, как повелел Господь. И поднял [Аарон] жезл, и ударил по воде речной пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и река воссмердела, и Египтяне не могли пить воды из реки; и была кровь по всей земле Египетской» (Исход 7:20, 21).

Современный учёный, вероятно, назвал бы случившееся «красным приливом» (цветение воды).

Как бы жутко это ни звучало, «казни египетские» добрались не только до далёких берегов Египта или ещё более далёких берегов Флориды, но в минувшем году появились в ранее невиданных масштабах непосредственно на восточных границах России. Из-за специфики работы я участвовал в расследовании экологической катастрофы на Камчатке. Кто не слышал о ней, напомню, что официальной версией трагедии было названо как раз цветение водорослей, или красный прилив.

Мой коллега общался со специалистами из института океанологии, которые так описали возможный вариант развития катастрофы: «Цветение воды определяется целым сообществом разных таксонов планктонных водорослей, которые способны сменять друг друга во времени. После бурного размножения часть образует цисты, остальные гибнут и опускаются на дно. Их разлагают бактерии, потребляя кислород. Уровень кислорода в воде значительно снижается. От его недостатка первыми гибнут ракообразные и маленькие рыбы. Их, в свою очередь, тоже разлагают бактерии, и кислорода становится ещё меньше. Дальше гибнут уже звёзды, актинии и другие организмы, которые неподвижны или малоподвижны. Получается, что беспозвоночных убивают уже не токсины, а недостаток кислорода. Это явление называется “каскадным замором”. Продолжается красный прилив в среднем 1 – 2 недели. “Варёный” вид погибших животных — признак глубокой гипоксии (недостатка растворённого в воде кислорода). Поражение глаз, слизистых и кожных покровов людей и млекопитающих может происходить от того, что в воде находятся стрекательные клетки погибших актиний и других подобных организмов.

Смыв в водоёмы и прибрежную зону удобрений с поверхности суши, поступление поверхностно-активных веществ, нефтепродуктов, органических и минеральных компонентов при сбросе сточных вод хозяйственно-бытового или промышленного характера, действительно, могут спровоцировать красный прилив. В нашем же случае, вероятно, решающую роль сыграл естественный фактор — аномально тёплое лето на Камчатке. Продолжительность прилива превысила месяц, и он не закончился на момент катастрофы, а ушёл южнее в океан. Во время прилива водоросли могут выделять опасные для людей фикотоксины, которые накапливаются в водных организмах. Нынешний “красный прилив” огромный по масштабам. Такого давно не наблюдали».

Это как нужно было измучить планету, чтобы так «сдвинуть» климат? Чего и в каких количествах нужно было налить в океан, чтобы там такое началось?!

Я невольно вспоминаю ещё один отрывок из Библии. Но в нём речь идёт не о давно минувших днях, а о событиях будущего. И, похоже, будущее это уже не за горами.

«Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы мертвеца, и всё одушевлённое умерло в море. Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь. И услышал я Ангела вод, который говорил: праведен Ты, Господи, Который еси и был, и свят, потому что так судил; за то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь: они достойны того. И услышал я другого, от жертвенника говорящего: ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои» (Откровение 16:3–7). В этом фрагменте книги Апокалипсис (или Откровение) описано излитие семи чаш гнева Божьего. Особенно шокирует, что при совершении судов ангелы провозглашают, что Бог поступает справедливо с жителями Земли в соответствии с их делами.

Не за горами то время, когда «казни египетские» будут происходить повсеместно. Библия говорит, что ныне ангелы Божьи удерживают стихии, Господь продлевает время милости для жителей земли. Он даёт людям возможность пересмотреть свою жизнь, прийти к Богу, покаяться.

«И после сего видел я четырёх Ангелов, стоящих на четырёх углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырём Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего» (Откровение 7:1–3).

Если верить Библии, то настанет день, когда запустится череда неотвратимых событий, когда поздно будет рыдать и просить прощения. К тому времени будет проведено чёткое различие между служащими Богу и слугами другого господина.

Алексей Третьяков

Все достиженья наших грешных судеб

Не стоят ровным счётом ничего.

Двум господам служить не могут люди,

Нам жизнь дана, чтоб выбрать одного.

Исчезнет зло, добро непобедимо,

Взойдёт любовь на вечный пьедестал.

Разделит каждый участь господина,

Того, в чьи руки он себя отдал.

* * *

Люди планету свою начинили

Ядами, хламом — осколками зла.

Мощи военной и ядерной силе

Не умолкает повсюду хвала.

Сами в несчастьях своих виноваты:

Мы не добро выбираем, а зло.

Наша Земля — боевая граната,

Та, у которой чеку сорвало.

Кто-то не верит, но взрыв неминуем.

Хватит секунды, чтоб кончился бой.

Всех, кто раскается в этом безумии,

Бог от осколков закроет Собой.

Дни, как мгновенья, проносятся быстро.

Вечное горе застанет врасплох

Тех, в ком ни веры, ни здравого смысла,

Чтобы воскликнуть: «Спаси меня, Бог!»

Поэтические вставки — Татьяна Хлопкова

Справка

Красный прилив — общепринятое название цветения воды. Когда концентрация морских водорослей высока, цвет воды варьируется от пурпурного до почти розового. Не всегда большая концентрация водорослей приводит к изменению цвета, и не всегда цветущая вода красная. Кроме того, красные приливы не связаны с собственно приливами, поэтому специалисты предпочитают пользоваться термином «цветение воды».

Наиболее серьёзное последствие красных приливов — связанная с ними гибель морских и прибрежных видов рыб, птиц, морских млекопитающих и других организмов. Красные приливы Флориды, при которых вырабатывается опасный нейротоксин, особенно опасны для морских организмов.

По материалам Википедии

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2021 г.