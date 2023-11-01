Динозавры свидетельствуют против теории эволюции

Вымерли ли динозавры десятки миллионов лет назад, не дождавшись появления человека?

Наука утверждает: динозавры вымерли 65 миллионов лет назад

Откройте любой современный учебник биологии, и вы узнаете, что динозавры появились на земле 230 млн лет назад, доминировали на нашей планете 160 млн лет, а 65 млн лет назад внезапно вымерли. Предложены десятки гипотез о причинах их исчезновения, но вымирание динозавров и поныне считается одной из величайших загадок палеонтологии.

Библейская модель: динозавры жили на земле одновременно с человеком

Как все наземные животные, сотворённые в шестой день, ящеры жили на первозданной земле одновременно с человеком. Большинство из них погибло в водах потопа, но, как и прочие наземные твари, они пережили потоп, находясь в ковчеге, и покинули ковчег через год, когда потоп закончился. Ящеры размножились на земле, но климатические условия после потопа не способствовали их процветанию. Они могли обитать либо в тропиках, либо в странах с мягким морским климатом. Происходило постепенное вымирание ящеров, но они исчезли не сразу, и первые тысячелетия после потопа люди и динозавры, как и ранее, жили вместе.

Можно ли установить истину?

Перед нами два диаметрально противоположных сценария, повествующих о судьбе самых заметных животных, которые когда-либо ходили по нашей земле. Ясно, что в истории земли был реализован только один из них. Какой именно?

Если люди и динозавры жили на земле вместе, мы вправе ожидать, что эти уникальные животные оставили свой след в фольклоре и в ранних письменных источниках, в древнем изобразительном искусстве, в географических названиях и т. п. Если же люди появились на земле через 65 млн лет после того, как ящеры вымерли, в памятниках человеческой культуры не должно быть никаких следов этих животных.

Динозавры в Ветхом Завете(в Библии)

В древнееврейском тексте Ветхого Завета ящеры (таннин) упоминаются многократно, но в переводах сведения об этих животных оказываются по большей части скрытыми. Но всё равно мы встречаем и «драконов», и «морских чудовищ», и «левиафана». Почти две главы в книге Иова посвящены описанию животных, чьи названия переведены как «бегемот» и «левиафан». Две гигантские рептилии, сухопутная и морская, описаны со всеми подробностями — внешний вид, строение тела, образ жизни и особенности поведения. Похоже, описанный Иовом «бегемот» соответствует гигантскому травоядному ящеру диплодоку — самому крупному животному, когда-либо обитавшему на суше.

Динозавры в древнем изобразительном искусстве

Самые древние рисунки людей — это наскальная графика. На стенах пещер и на отдельно стоящих камнях можно обнаружить как изображения ныне существующих видов, так и животных, которые к настоящему времени уже вымерли. Встречаются также неизвестные существа, которых можно идентифицировать с определёнными видами динозавров.

Богатые коллекции изображений динозавров имеются в Южной Америке. Это так называемые «камни Ики» (Перу). Любопытно, что некоторые виды динозавров, изображённые на камнях, в момент нахождения камней ещё не были известны науке. То есть фальсификация исключена.

На фото можно видеть выразительный профиль стегозавра, изображённого на храме Та-Пром (XII век. Камбоджа).

А сколько топонимов (названий местностей, рек, водоёмов, селений) содержат в себе упоминания о динозаврах! Это тема для отдельной статьи.

На земле практически нет этносов, не сохранивших в литературе или фольклоре воспоминаний о гигантских драконах, монстрах и чудовищах. Например, скандинавские саги содержат бесценные свидетельства об упорной борьбе народов Северной Европы и Скандинавии против гигантских рептилий.

Свежие кости динозавров

С подачи теории эволюции мы привыкли очень легко оперировать миллионами и миллиардами лет. Но даже эволюционисты не могут поверить, что из костей, погребённых как минимум 65 млн лет назад, можно выделить белок. И, тем не менее, из ископаемых костей динозавра выделен белок коллаген. Чтобы никто не сомневался, опыты были повторены 17 раз подряд. Наличие коллагена в ископаемых костях динозавра — реальный факт.

Белки — это сложные и лабильные вещества, после гибели организма они быстро распадаются. Полученные результаты свидетельствуют, что динозавры погибли сравнительно недавно. Если мы не поклонники фантастики, то должны признать, что костям динозавров, извлечённым из земных недр, не более нескольких тысяч лет.

В 1990 году в штате Монтана были найдены останки четырёх тираннозавров. При изучении их костей оказалось, что они не были окаменелыми. В них находились фрагменты белковых молекул и… клетки крови! И это ещё не всё. Там же оказались остатки мягких тканей с эластичными фрагментами сосудов.

Только этих фактов достаточно, чтобы свести на нет миллионы лет эволюционной хронологии. Кто-то справедливо сказал: «Сильная любовь к теории делает учёных нечувствительными к фактам». Действительно, сторонники теории эволюции продолжают утверждать, что динозавры поголовно вымерли 65 млн лет назад. Но человек, не зомбированный эволюционным учением, согласится, что приведённые данные — убедительное подтверждение библейского сценария.

По книге Татьяны Угаровой «Как возник наш мир»

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2023 г.