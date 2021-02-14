Христиане Бразилии используют дроны для распространения литературы

На набережной Форталеза (столица штата Сеара, Бразилия) христиане используют дроны для распространения христианской литературы.

Когда любопытные смотрели в небо и видели приближающийся дрон, к ним подходил человек и спрашивал: «Хотите получить подарок?» Если люди соглашались, другой доброволец маневрировал дроном, чтобы приблизить его и доставить бесплатную книгу удивлённым прохожим.

По словам координаторов инициативы, такой способ делиться Благой вестью вызывал улыбки и даже слёзы у некоторых из тех, кто получил бесплатную книгу.

«Я только что получила надежду (книга называется «Величайшая надежда» — прим. ред.) и думаю, что сейчас она мне нужна, — сказала советник по вопросам образования Иване Диогенес. — Я только что приехала сюда и уже получила подарок с неба. С марта мы переживаем тяжёлые дни. Но я верю, что мы преодолеем это. Надежда никогда не умирает», — добавила она.

Были соблюдены все меры безопасности Национального агентства гражданской авиации (ANAC). Работа с дроном выполнялась сертифицированным пилотом.

«Учитывая, что я уже некоторое время работаю с дроном, я понял, что многим интересно увидеть, как дрон пролетает над головой, — сказал пилот Антонио Соуза. — Многие люди никогда не имели возможности увидеть работающий дрон вблизи. Мы подумали: представьте себе дрон, летящий с книгой! Это привлекло бы внимание людей ещё больше. Так и случилось. Для меня было большим удовольствием использовать то, что я знаю, чтобы поделиться надеждой».

Источник: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2021 г.